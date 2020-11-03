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مواد غذائية تسبب الالتهابات

3
NOVEMBER
2020
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أثبت العلماء أن تناول مواد غذائية معينة، يسبب التهابا مزمنا في الجسم، ما يؤدي إلى تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.
 
وتفيد مجلة Journal of American College of Cardiology، بأن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء والمصنعة والحبوب المكررة والمشروبات المحلاة يزيد من احتمال حدوث التهابات داخل الجسم، وبالتالي يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية.
 
ويذكر أن جميع الدراسات السابقة كانت تركز على فوائد النظم الغذائية الصحية، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بزيت الزيتون والمكسرات والحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والمأكولات البحرية، ولكنها لم تحدد مخاطر تناول الأطعمة التي تسبب الالتهابات.
 
ولكن الباحثين برئاسة الدكتور جون لي من كلية هارفرد للصحة العامة وضعوا مؤشرا غذائيا يعتمد على مستويات المؤشرات الحيوية الالتهابية في الدم، مثل  الإنترلوكينات والكيموكينات، وكذلك جزيئات الالتصاق التي تساعد على تطور تصلب الشرايين. يحتوي المؤشر على 18 مجموعة مواد غذائية تُظهر مجتمعة أقوى ارتباط بزيادة المؤشرات الحيوية الالتهابية.
 
وبعد ذلك اكتشف الباحثون علاقة هذا المؤشر بزيادة الإصابات بأمراض القلب والجلطة الدماغية، من دراستهم وتحليلهم لدراستين شاملتين Nurses' Health Studies I и II، اليتين أجريتا في الولايات المتحدة خلال 32 سنة بدأت عام 1986 وشارك فيها 210 ألف رجل وامرأة من مختلف الأعمار، كان عليهم ملء استبيان عن نظامهم الغذائي كل 4 سنوات .
 
ويقول جون، "باستخدام المؤشر الغذائي التجريبي لتقييم مستوى الالتهابات، اكتشفنا أن النظم الغذائية الأكثر تسببا للالتهابات، لها علاقة بزيادة الإصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. ودراستنا هذه، هي واحدة من الدراسات القليلة التي تربط مؤشر الالتهاب الغذائي بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل".
 
ووفقا للباحثين، بعد أخذ العوامل الأخرى بالاعتبار- مؤشر كتلة الجسم ومستوى النشاط البدني وتناول الفيتامينات ووراثة أمراض القلب والأوعية الدموية، تزيد النظم الغذائية المسببة للالتهابات، خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 46% والجلطة الدماغية بنسبة 28%.
 
ومن أجل تخفيض هذه المخاطر، يوصي العلماء بتناول مواد غذائية غنية بمضادات الأكسدة، والألياف الغذائية لمساعدة الجسم في محاربة الالتهابات، مثل الخضروات الخضراء الورقية - الملفوف والسبانخ والجرجير.  والخضروات الصفراء- اليقطين والفلفل الأصفر والفاصولياء والجزر، والحبوب الكاملة والقهوة والشاي والنبيذ. ويؤكد الباحثون بصورة خاصة على تناول الجوز.
 
وفي نفس الوقت، ينصح الباحثون، بضرورة التقليل من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والسكر والحبوب المكررة والمقليات والمشروبات الغازية، لأن جميعها ذات مؤشر مرتفع جدا للالتهابات.
روسيا اليوم
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