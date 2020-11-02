الفترة الأخطر التي يعدي فيها المصاب بكورونا المحيطين به

A + A -

يستطيع أن يعدي شخص مصاب بفيروس كورونا محيطه قبل ظهور الأعراض الأولى لـ"كوفيد - 19" بـ 3 أو 4 أيام، حيث يمكن أن يطلق إلى الهواء مع زفير واحد نحو 200 جزيء من الفيروس.

وتبلغ قدرته على عدوى الآخرين ذروتها قبل ظهور الأعراض بيومين وفي اليوم الأول بعد ظهورها.

وأعلنت ذلك نائب مدير مركز علم الأوبئة البروفيسورة الروسية ناتاليا بشينيشنايا، في حديث أدلت به لوكالة "نوفوستي". وقالت إن شخصا مصابا بفيروس كورونا يمكن أن يعتبر مصدرا للعدوى قبل ظهور أول أعراض بـ 5 أيام أو بـ 7 أيام أحيانا.

وأشارت إلى أن قدرته على نقل العدوى إلى المحيط تبدأ بالتلاشي بعد مرور يومين من تجلي المرض لتزول تماما في ما بعد.