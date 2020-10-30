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هل تشعر بالجوع بعد الانتهاء من وجبتك؟.. إليك الأسباب والحلول

30
OCTOBER
2020
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هل يحدث لك أحيانا أن تشعر بالجوع بمجرد أن تنهي وجبتك؟.. في مادتنا هذه سنكشف لك أسباب هذا الشعور وحلوله على لسان خبيرة في التغذية.
 
وحسب ما نشرته خبيرة التغذية الأسترالية، ليندي كوهين، على موقعها الرسمي، فإن الشعور بالجوع أو عدم الرضا بعد الانتهاء من الوجبة أمر أكثر شيوعا مما نعتقد.
 
وذكرت: "قد يكون لهذا الشعور عدة أسباب، من بينها عدم الحرص على التوازن في وجباتك أو عدم تناول ما يكفي من الطعام أو عدم إضافة نكهات جديدة".
 
وفيما يتعلق بالنكهات، أوضحت المتخصصة في التغذية "هناك ما يسمى بالإشباع المُخصص لحاسة الذوق، وربما يكون له علاقة بالسبب الذي يجعل دائما لديك مساحة للحلوى".
 
وأردفت قائلة: "احرص على أن يكون نظامك الغذائي مليئا بالتنوع، وحاول ألا تأكل نفس الوجبات كثيرا، حتى إذا تناولت قضمة واحدة من طعام ذي نكهة جديدة فسيكون ذلك كافيا".
 
وعن الحلول، نصحت كوهين باتباع حيلة "الهاتريك"، وتعني توفر 3 عناصر أساسية في الوجبة، وهي الدهون الصحية والكربوهيدرات بطيئة الاحتراق والبروتينات الخالية من الدهون.
 
وتابعت: "يجب أن يحتوي كل طبق تتناوله على حصة من الدهون الصحية مثل الأفوكادو، وبعض الكربوهيدرات بطيئة الاحتراق مثل البطاطا الحلوة، وبعض البروتينات الخالية من الدهون".
 
وأوضحت أن حيلة "الهاتريك" متعارف عليها بين خبراء التغذية وتساعد على الشعور بالرضا لفترة أطول بكثير، وستضمن الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ليكون بصحة جيدة.
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