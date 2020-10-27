living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

'كورونا' لا ينتقل فقط بالعطس والسعال... وتحذير!

27
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بخطوات بسيطة، بوسع الإنسان تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والآثار المدمرة المرتبة أحيانا على ذلك، لكن كثيرين يتجاهلون هذه الخطوات.

وبات الجميع تقريبا على علم بأن الوجود في الأماكن المزدحمة هو من أبسط الأمور التي تعرض الإنسان لفيروس كورونا المستجد، كما أصبح معروفا أن الحماية من هذه التجمعات يتم بالتباعد الاجتماعي وارتداء قناع الوجه والمواظبة على غسل اليدين بانتظام.

ووجدت دراسة نشرتها جامعة طوكيو أن أقنعة الوجه يمكن أن تمنع 90 بالمئة من القطرات التي تحمل كورونا.

ويقول كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن كثيرا من الناس ينسون هذه الخطوات البسيطة.

ويضيف فاوتشي أن عدوى الفيروس يمكن أن تنتقل من شخص لآخر عندما يتحدثون مع بعضهم البعض، وليس شرطا أن يعطسوا او يسلعوا حتى ينقل الوباء.

وقال فاوتشي إن لدى الأميركيين اعتقاد أن نقل العدوى يتم حصرا عندما يسعل الشخص أو يعطس في اتجاه شخص آخر.

وأضاف "إذا كنت تتحدث، حتى إذا كنت لا تتحدث بصوت عالٍ، فلديك هذه الجزيئات التي تخرج، والتي يمكن أن تبقى في الهواء لفترة من الوقت، وبعضها يسقط على الأرض، لكن بعضها يتطاير في الهواء ".

وهذا ما يفسر أهمية ارتداء أقنعة الوجوه لمواجهة وباء "كوفيد-19".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout