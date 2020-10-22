نقص كالسيوم الدم : الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

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يُعتبر ما يقلّ عن 8.5 ميلغرام / ديسيلتر على أنّه نقص في كالسيوم الدم hypocalcemia . ويُمكن أن تُعزى الأسباب إلى جراحة الغدة الدرقية ، أو الإشعاع ، أو المناعة الذاتية ، أو إلى مستوى منخفض من المغنيزيوم . كما أنّ نقص التغذية في فيتامين D ، ومثبط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ACE inhibitors ، وقصور هرمون الغدة جنب الدرقية PTH والقصور الكلوي هي أسباب إضافية تؤدي إلى هذه الحالة .

في هذا الإطار ، الأطعمة الغنيّة بالكالسيوم هي حليب اللّوز ، والصويا ، والأسماك العظمية ، وعصائر الفاكهة . أما بعض الأعراض المحتملة فتتمثل في التشنّج العضلي ، والإمساك ، والتشنّجات ، والتكزُّز tetany ، والخدر حول الفم ، والتنمّل ، ونوبات الصرع . ويكون العلاج بحسب شدة هذه الحالة ومدى إزمانها ؛ فبالنسبة إلى الحالات الشديدة والحادة لانخفاض الكالسيوم والتي تكون مصحوبة بأعراض ، قد يحتاج المريض إلى العلاج بالتسريب infusion . وقد يتمثل العلاج العادي في تناول الكالسيوم وفيتامين D .

وأخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أنّه لدى إجراء المريض فحص الدم ، يُعتبر مستوى الألبومين والفوسفات مهمًا . كما أنّ الطبيب يطلب إجراء اختبار الكرياتينين والمغنيزيوم ، وإجراء المخطط الكهربائي للقلب ECG من أجل التحقّق أكثر مما يُعاني منه المريض .