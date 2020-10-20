مرضى كورونا يعانون من أعراض بعد أشهر من الإصابة بالفيروس

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علماء جامعة أكسفورد البريطانية يعتقدون أن الالتهاب المستمر قد يصاحب المتعافين من كوفيد-19

قالت جامعة أكسفورد البريطانية اليوم الاثنين إن النتائج الأولية لدراسة عن التأثير طويل الأمد لكوفيد-19 وجدت أن عدداً كبيراً من المرضى الذين خرجوا من المستشفيات لا يزالون يعانون من أعراض ضيق التنفس والتعب والقلق والاكتئاب بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من الإصابة بالفيروس.

وأضافت الجامعة، في بيان، أن العلماء اكتشفوا أيضاً تأثيرات تصيب أعضاء متعددة في الجسم، ويعتقدون أن الالتهاب المستمر ربما يصاحب المتعافين من كوفيد-19.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليون و114 ألف شخص على الأقل في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر الماضي، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين عند الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش استناداً إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 40 مليونا و64 ألف إصابة مثبتة بينما تعافى 27 مليونا و549 ألف شخص على الأقل.

وسجلت الأحد 4198 وفاة و323553 إصابة جديدة حول العالم. وبناء على التقارير الأخيرة، سجّلت الهند العدد الأكبر من الوفيات الجديدة (579) تليها الولايات المتحدة (509) وإيران (337).

وتُعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً في العالم إذ سجّلت 219676 وفاة من بين 8155592 إصابة، وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز. في المقابل، أعلن تعافي 3234138 شخصا على الأقل.