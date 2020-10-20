living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مكمل غذائي ضروري لزيادة مستويات الطاقة لديك ومنع التعب المستمر!

20
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قد يكون سبب الشعور بالتعب طوال الوقت هو عدم الحصول على قسط كاف من النوم، أو قضاء الكثير من الوقت في العمل.
 
ولكن، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتعب عن طريق تناول مكملات الحديد بانتظام، كما يُزعم. ويمكن إجراء بعض التغييرات الصغيرة على روتينك اليومي للشعور بمزيد من الاستيقاظ والاستعداد لليوم.
 
ويمكن تقليل مخاطر الشعور بالتعب المفرط عن طريق تناول مكملات فيتامين B12  بانتظام، حيث يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة لخلاياك.
 
ويحافظ على صحة خلايا الدم، وهو ضروري للحفاظ على نمط حياة صحي.
 
ولكن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 في نظامك الغذائي، يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والخمول.
 
ويؤثر نقص الطاقة لخلاياك بشكل مباشر على مستويات الطاقة الإجمالية لديك، وهذا هو السبب في أنك قد تشعر بالإرهاق إذا كنت تعاني من نقص فيتامين B12.
 
وقال اختصاصي التغذية جافين فان دي والي: "إلى جانب فيتامينات B الأخرى، يساعد فيتامين B12 في تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة يمكن أن تستخدمها خلاياك".
 
وقال لموقع Healthline الطبي: "إنه يحافظ أيضا على صحة أعصابك وخلايا دمك، ويساعد على منع نوع من فقر الدم الذي يمكن أن يجعلك ضعيفا ومتعبا. ومع ذلك، قد يكون بعض السكان معرضين لخطر الإصابة بنقص فيتامين B12، والذي يحدث عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي أو لا يستطيع امتصاص الكمية التي تحتاجها. نتيجة لذلك، قد تتلقى مستويات الطاقة لدى بعض الأشخاص دفعة مع مكملات B12".
 
وفي غضون ذلك، يمكنك أيضا تقليل خطر الإصابة بالتعب عن طريق إضافة المزيد من الحديد إلى نظامك الغذائي.
 
ويستخدم الحديد في صنع الهيموغلوبين، وهو بروتين ينقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم في الدم.
 
ولكن من دون وجود ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي، قد ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالخمول والضعف الشديد.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout