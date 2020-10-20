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خبيرة روسية تشرح تأثير السن على مدى الإصابة بـ "كوفيد – 19"

20
OCTOBER
2020
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يعتبر السن أحد العوامل الرئيسية الذي يؤثر على المرضى عند إصابتهم بـ "كوفيد – 19" وغيرها من الأمراض.
 
وهناك أسباب لذلك، بما فيها شيخوخة نظام المناعة. أعلنت ذلك الخبيرة في أمراض المسنين بوزارة الصحة الروسية، أولغا تكاتشوفا، في الندوة التي عقدت في مجلس الدوما (البرلمان الروسي).
 
وقالت:" وصلت نسبة الوفيات لدى المعمرين الذين يتخطون سن 80 عاما 30% في إيطاليا. أما الذين يقل سنهم عن 50 عاما فلا تتجاوز نسبة الوفيات ضمنهم 1%.
 
و صار من البديهي الآن أن سن المعمرين هو عامل الخطر لأسباب كثيرة. وأوضحت أن نظام مناعة المعمرين عاجز عن رد جدير على العدوى لتقدمه في السن. أما الأمراض المزمنة فتزيد من خطر الوفاة بعد إصابة المعمرين بـ"كوفيد - 19".
 
وأشارت الخبيرة إلى أن السكري يزيد من احتمل الوفاة في حال الإصابة بالفيروس التاجي بمقدار 3 أضعاف. كما تزيد أمراض القلب والأوعية الدموية من احتمالها بمقدار 4 أضعاف .
 
فيما يتعلق بالمرض المزمن لجهاز التنفس والتهاب الرئة فإنه يزيد من احتمال الوفاة بمقدار 10 أضعاف.
روسيا اليوم
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