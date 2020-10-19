living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحبوب الكاملة والقمح الكامل.. أيهما أفضل صحيا؟

19
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لطالما اشتهرت منتجات الحبوب والقمح بخصائصها المعززة للصحة مثل تحسين صحة القلب، والتحكم في نسبة السكر في الدم، الإبقاء على الوزن مناسبا، إلا أن ظهور إعلانات مضللة تسبب في إرباك الجميع.
  
ويتساءل كثيرون عما إذا كان يجب شراء منتجات الحبوب الكاملة أو منتجات القمح الكامل، وكذلك ما إذا كان هناك فرق كبيرة بين الاثنين.
 
ويكمن الفرق الرئيسي بين الحبوب الكاملة والقمح الكامل في نوع الحبوب المستخدمة. وتحتوي كلا من منتجات الحبوب الكاملة والقمح الكامل على المكونات الثلاثة لنواة الحبوب.
 
وهذه المكونات الثلاثة هي: النخالة، وهي الطبقة الخارجية الليفية من النواة الغنية بفيتامينات ب والمعادن الأخرى، والثانية هي "الجنين"، وهي جزء من النواة، وغنية بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مثل الدهون الصحية وفيتامين هـ وفيتامينات ب ومضادات الأكسدة.
 
وأخيرا، السويداء، وتحتوي على الكربوهيدرات النشوية. وفي معظم الحالات، يتكون الدقيق الأبيض من السويداء.
 
وعند استخدام النواة بالكامل، يمكن للشركة المصنعة استخدام المصطلح قانونًا "الحبوب الكاملة" أو "القمح الكامل" اعتمادًا على نوع الحبوب المستخدم.
 
ويستخدم مصطلح القمح الكامل حصريًا للمنتجات، التي تستخدم فقط نواة القمح الكاملة في منتجاتها. فعلى سبيل المثال، لن يحتوي خبز القمح الكامل إلا على دقيق القمح الكامل.
 
وعلى العكس من ذلك، يتم استخدام الحبوب الكاملة عند إضافة حبوب أخرى إلى المنتج، مثل القطيفة والشعير والذرة والدخن والكينوا والأرز والجاودار والذرة الرفيعة والتيف والتريتيكال وحتى القمح.
 
ونظرًا لأن القمح نوع من الحبوب، فإنه يقع أيضًا ضمن تعريف الحبوب الكاملة. وبشكل أساسي، فإن جميع منتجات القمح الكامل عبارة عن حبوب كاملة، ولكن ليست كل منتجات الحبوب الكاملة عبارة عن حبوب كاملة.
 
أيهما أفضل صحيا؟
 
بالنظر إلى أن كلاً من منتجات الحبوب الكاملة والقمح الكامل تحتوي على النواة بأكملها، فإنها مغذية بشكل متساوٍ.
 
لكن بالنظر إلى الدقيق المكرر فقد تمت إزالة الجنين والنخالة منه، مما يزيل العديد من العناصر الغذائية والألياف.
 
ومعظم الأبحاث تشير إلى الفوائد الصحية للحبوب تأتي من الألياف والدهون الصحية والمغذيات الموجودة داخل الجنين ونخالة نواة الحبوب.
 
فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2019 شملت 137807 شخصًا وجود علاقة عكسية كبيرة بين استهلاك الحبوب الكاملة والوزن.
 
ويشير هذا إلى أن الحبوب الكاملة يمكن أن تساعد في التحكم بالوزن، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تأثيرات ملء الألياف.
 
وربطت العديد من الدراسات بين اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وأنواع معينة من السرطان والوفاة المبكرة.
 
في المقابل، لا ترتبط الحبوب المكررة، التي تمت إزالة النخالة والجنين منها، بنفس الفوائد الصحية، نظرًا لانخفاض محتوياتها من المغذيات والألياف، لذلك، حاول أن تتناول الحبوب الكاملة أو منتجات القمح الكامل كلما أمكن ذلك.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout