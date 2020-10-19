living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أكثر أعضاء الجسد تأثراً بـ"كورونا"

19
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن "حوالي 80 في المئة من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة من مرض كورونا، بينما يعاني 15 في المئة منهم بشكل حاد من المرض، ونحو 5 في المئة تصل درجة الخطورة لديهم إلى "الحالة الحرجة"، وبالأخص في وظائف الرئة والجهاز التنفسي، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" التي تحدثت لمصابين بفيروس كورونا وهم بصدد التعافي منه.

وفي حين أن "الإحصاءات العالمية حول تعافي الرئة بعد كورونا ليست متاحة بعد، تقوم المستشفيات والعيادات بتقييم حالاتهم، كل واحدة على حدة".

يقول مختصون، تحدثوا للصحيفة، إن "حوالي 20 في المئة من مرضى كورونا المستجد إنتهى بهم الأمر في وحدات العناية المركزة، حيث يحتاج العديد منهم لأجهزة التنفس الصناعي".

ووفقًا لما ذكره غابرييل سي لوكهارت، وهو إختصاصي أمراض الرئة بمستشفى "ناشيونال جيويش هيلث" في دنفر بولاية كولورادو الأميركية " ثلث هؤلاء على الأقل سيبقون على قيد الحياة، لكنهم سيتطلبون بعض العلاج الطبيعي".

يذكر أن "إحدى الدراسات التي أجريت على فيروس سارس، وهو فيروس كورونا آخر، نُشرت في مجلة "Chest" وجدت أن حوالي 59 في المئة من الناجين لم يكن لديهم ضعف في الرئة بعد عام واحد، بينما لا يزال ثلثهم يعانون من بعض التشوهات الرئوية"، والتي وصفها بأنها "خفيفة".

وخلال جائحة هذا العام، عانى عدد قليل من المرضى من تلف حاد في الرئة لدرجة أنهم "إحتاجوا إلى عمليات زرع رئة، وهو أمر نادر في جميع أنحاء العالم".

وقالت الدكتورة ساديا شاه، أخصائية أمراض الرئة في مايو كلينيك في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأميركية، إن "هذا الرقم قد يرتفع، لأن رئتي بعض المرضى لن تتحسن بشكل كافٍ".

وفي إجتماع عُقد مؤخرًا لجمعية الجهاز التنفسي الأوروبية، قدم الأطباء نتائج مبكرة لبعض الدراسات الصغيرة التي قدمت بصيصًا من الأمل، مشيرة إلى أنه "في بعض الحالات على الأقل، تظهر على رئتي المرضى علامات الشفاء خاصةً مع الرعاية اللاحقة المكثفة والتمارين الرياضية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout