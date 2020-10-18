living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حتى تنقص وزنك.. ما عدد السعرات الحرارية المطلوبة؟

18
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إن أول ما يتبادل إلى الذهن عند ذكر السعرات الحرارية هو الوزن الزائد، لكن حتى يتم التخلص من هذا الوزن واستمرار الحياة بصورة طبيعية، فثمة حاجة إلى كم معين من هذه السعرات.
 
ويقول موقع "هيلث" الصحي في تقرير إن الأمر يعتمد على إجراء معادلة حسابية تقوم على إدخال عناصر "الجنس والعمر والطول والوزن والنشاط البدني".
 
فعلى سبيل المثال، إذا كان وزن شخص نحو 90 كيلوغرام وطوله 170 سنتيتمرا، فعليه أن يكتفي يوميا بطعام يقدر بـ 1500 سعرة حرارية في حال أراد أن يخسر شيئا من وزنه.
 
ويطلق على هذه المعادلة اسم Mifflin-St Jeor، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن نتائجها دقيقة في تقدير احتياجات الجسم للسعرات الحرارية.
 
ولتقريب صورة السعرات الحرارية، خذ الهامبرغر مثالا، إذ يحتوي على 295 سعرة حرارية.
 
وبعيدا عن هذه المعادلة، فثمة أرقام شبه عامة تساعد على معرفة السعرات التي يحتاج الإنسان لحفظ وزنه أو إنقاصه.
 
ويقول الموقع الطبي القاعدة العامة في إنقاص الوزن هي تقليل السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك بنحو 500 سعرة حرارية، الأمر الذي يساعدك في خسارة نحو نصف كيلوغرام أسبوعيا.
 
وبالنسبة إلى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 26-50 عاما ويمارسن نشاطا بدنيا متوسطا إلى تناول 2000 سعرة حرارية للحفاظ على وزنها و1500 في حال أرادت خسارة جزء من وزنها (نصف كيلوغرام أسبوعيا).
 
ويحتاج الرجال الذين ينتمون للفئة العمرية 26-45 عاما، ويمارسون نشاطا متوسطا، يحتاجون إلى 2600 سعرة حرارية من أجل المحافظ على وزنهم الحالي، وتناول 2100 سعرة في حال أرادو خسارة نصف كيلوغرا من أوزانهم أسبوعيا.
 
أما الشباب الذين تترواح أعمارهم بين 19-25 عاما، لديهم حاجة إلى طاقة أكبر، فعليه تناول 2800 سعرة حرارية يوميا، إن أرادوا الحفاظ على أوزانهم، أما إذا ابتغوا انقاص وزنهم فعليهم بمقدر نصف كيلوغرام أسبوعيا فعليهم تناول ما بين 2300-2500. سعرة حرارية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout