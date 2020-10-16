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دراسة "حاسمة" تكشف احتمال الإصابة بكورونا على متن الطائرة

16
OCTOBER
2020
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كشفت دراسة صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية، مؤخرا، أن خطر انتقال فيروس كورونا المستجد على متن رحلات الطيران منخفض جدا، فيما كان استئناف الملاحة الجوية حول العالم قد قوبل بتحفظ ومخاوف صحية.
 
وبحسب موقع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن هذه الدراسة تحمل نبأ سارا لشركات الطيران التي تأثرت على نحو بالغ من جراء قيود الإغلاق.
 
وأورد الباحثون، أنه حينما يكون راكب الطائرة مرتديا للكمامة، فإن ما يقارب 0.003 في المئة فقط من جزيئات الهواء التي تتحرك في منطقة تنفسه هي التي تكون ناقلة للعدوى.
 
ووفق الدراسة، فإن نسبة نقل العدوى تظل في هذا المستوى المتدني جدا حتى وإن كانت مقاعد الطائرة مشغولة عن آخرها، وهذا معناه أن خفض الطاقة الاستيعابية ليس ضروريا على النحو الذي نتصوره.
 
وانطلقت الدراسة من فرضية وجود راكب واحد مصاب فقط على متن الطائرة، ثم قاست احتمال نقل المرض إلى آخرين، لكن الباحثين لم يأخذوا بالحسبان احتمال قيامه بالتحرك داخل الطائرة.
 
وتم إجراء التجربة على طائرتين تجاريتين، إحداهما من طراز "بوينغ 777" والأخرى "بوينغ 767"، وكشفت النتائج أن الكمامات ساعدت على تقليل خطر انتشار العدوى عندما يقوم شخص ما بالسعال، حتى وإن تعلّق الأمر بأشخاص قريبين منه.
 
وذكرت الدراسة أن أنظمة معالجة الهواء على متن الطائرة تتيح تصفية ما يقارب 99.99 في المئة من تلك الجزيئات في غضون ست دقائق فقط.
 
وقدّر الباحثون أن الشخص المعافى من العدوى يحتاج إلى السفر لمدة تصل إلى 54 ساعة على الطائرة مع شخص مصاب حتى يتلقى جرعة قادرة على الإصابة بالعدوى.
 
وقال كبير مسؤولي العملاء في شركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية، توبي إتكفيست، إن هذه الدراسة تكشف أن احتمال الإصابة بالفيروس خلال الرحلات يكاد يكون شبه منعدم.
 
وجرى تمويل الدراسة والإشراف عليها من قبل إدارة النقل التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، وهي مؤسسة تقوم بتسيير رحلات تجارية لفائدة أفراد الجيش الأميركي وعائلاتهم.
 
واستغرقت الدراسة ما يزيد عن 6 أشهر كما حرصت على إجراء 300 فحص خلال 38 ساعة من الطيران و45 ساعة من الاختبارات على الأرض.
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