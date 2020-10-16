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5 أطعمة "خارقة" تقوي الجسم في مواجهة الأمراض

16
OCTOBER
2020
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اقترح موقع "تي 3" التقني قائمة تضم 5 أطعمة وصفها بـ "الخارقة"، قال إنها تتميز بمحتواها الغني بالفيتامينات تساعد على اتباع نظام غذائي صحي ومنيع ضد الأمراض.
  
وقال المصدر إن "الطعام الخارق" أو "سوبرفود" هو الذي يحتوي على مستوى عال من العناصر الغذائية المفيدة لجسم وصحة الإنسان، مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية.
 
وتابع "على الرغم من اعتبار عدد من الأطعمة خارقة، لكن يجب الحرص على تناولها باعتدال، فالشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده".
 
وقدم "تي 3" 5 أطعمة خارقة لتعزيز الوجبات اليومية لكل شخص والمفيدة لنظامه الغذائي:
 
1- التوت: من السهل دمج هذه الفاكهة في وجباتنا سواء الصباحية أو المسائية. كما أنها توفر كمية مهمة من مضادات الأكسدة التي تصلح الخلايا التالفة في الجسم وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.
 
2- الأسماك الزيتية: تعتبر جميع الأسماك مصدرا رائعًا للبروتين، لكن الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين تعد بمثابة "المصدر الغني"، لتوفرها على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تساعد في تقليل الالتهابات وتعزز الدورة الدموية.
 
3- الخضروات الورقية: الخضراوات الورقية مثل السبانخ والسلق واللفت تعد مصادر تغذية تحتوي على الكثير من الفيتامينات A وC وE وK بالإضافة إلى حمض الفوليك والزنك والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم..
 
4- البقول: فئة واسعة تشمل جميع أنواع الفاصوليا والبازلاء والعدس، ولكل منها تركيبة غذائية مختلفة. لكن بشكل عام، تحتوي جميعها على مستويات عالية من الألياف وحمض الفوليك وفيتامين ب والحديد والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والزنك والفوسفور. والأهم من ذلك، أنها مصدر غني جدا بالبروتين النباتي.
 
5- المكسرات: تعد غنية من الناحية التغذوية، لتوفرها على كمية مهمة من البروتينات والألياف النباتية، كما أنها مصدر كبير للدهون الأحادية غير المشبعة.
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