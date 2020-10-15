living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فحص صحي مدته 60 ثانية يمكن أن ينقذ حياتك باكتشاف مبكر لسرطان قاتل!

15
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعد سرطان الفم سادس أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS.
 
وفي ظل جائحة "كوفيد-19" والخوف من الذهاب إلى مراكز الرعاية الصحية، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعرف علامات سرطان الفم، وابتكرت مؤسسة سرطان الرأس والرقبة HNCF، فحصا بسيطا لمدة 60 ثانية يمكن أن ينقذ حياتك عن طريق اكتشاف السرطان مبكرا.
 
1. انظر إلى وجهك
 
قالت ميشيل فيكرز، المديرة التنفيذية لـ HNCF، إن التشخيص المبكر يمكن أن "يحسن بشكل كبير" معدلات البقاء على قيد الحياة. وأوضحت أن أول مكان يجب أن تبدأ به هو النظر إلى وجهك، والبحث عن أي تورم غير موجود عادة.
 
وأضافت ميشيل: "افحص بشرتك، هل لديك أي شامات أصبحت أكبر، أو بدأت في الحكة أو النزيف؟. لا تنس أن تدير رأسك من جانب إلى آخر، فهذا يمد الجلد فوق العضلات ما يجعل رؤية الكتل أسهل".
 
2. تحسس رقبتك
 
قالت ميشيل إن أفضل طريقة للقيام بذلك هي تمرير الأصابع تحت الفك والتحسس على طول العضلة الكبيرة على جانبي الرقبة باستخدام أصابعك.
 
وكشفت أننا بحاجة إلى التحقق من وجود أي كتل أو مناطق منتفخة.
 
3. فحص الفم
 
يمكن القيام بالخطوة التالية عند تنظيف أسنانك بالفرشاة، كما قالت ميشيل: "تحسس شفتيك من الداخل وعلى طول خط اللثة. تحتاج إلى فحص أي تقرّح أو تغيرات في الملمس، أو كتل أو نتوءات تحتاج إلى فحصها من قبل أخصائي طبي".
 
4. تحسس خديك
 
قالت ميشيل إنه للتحقق من خديك، يجب أن تشعر بالداخل والخارج بأصابعك. و"من المفترض الشعور بكلا الجانبين بالشيء نفسه".
 
 وأضافت: "أنت تبحث عن بقع حمراء أو بيضاء أو كتل أو تقرحات".
 
 5. إمالة الرأس
 
يجب تنفيذ هذه الخطوة التالية مرة واحدة في الأسبوع.
 
وقالت ميشيل، أثناء النظر في المرآة، يجب عليك إمالة رأسك للخلف وفتح فمك على الآخر، للبحث عن تقرحات وأي تغيرات في اللون والملمس.
 
وإذا كنت تفعل هذا مرة واحدة في الأسبوع، فستكتشف ما إذا كان هناك أي شيء يتغير أو يبدو غير عادي.
 
كما ينبغي فحص جانبي اللسان بعناية وقاع الفم بحثا عن أي تشوهات، لأن هذه هي مناطق الفم الأكثر تعرضا للخطر.
 
وتنص HNCF على أن التشوهات يمكن أن تشمل بقعا حمراء أو بيضاء، أو كتلا أو بقع خدر.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout