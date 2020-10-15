فحص صحي مدته 60 ثانية يمكن أن ينقذ حياتك باكتشاف مبكر لسرطان قاتل!

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يعد سرطان الفم سادس أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS.

وفي ظل جائحة "كوفيد-19" والخوف من الذهاب إلى مراكز الرعاية الصحية، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعرف علامات سرطان الفم، وابتكرت مؤسسة سرطان الرأس والرقبة HNCF، فحصا بسيطا لمدة 60 ثانية يمكن أن ينقذ حياتك عن طريق اكتشاف السرطان مبكرا.

1. انظر إلى وجهك

قالت ميشيل فيكرز، المديرة التنفيذية لـ HNCF، إن التشخيص المبكر يمكن أن "يحسن بشكل كبير" معدلات البقاء على قيد الحياة. وأوضحت أن أول مكان يجب أن تبدأ به هو النظر إلى وجهك، والبحث عن أي تورم غير موجود عادة.

وأضافت ميشيل: "افحص بشرتك، هل لديك أي شامات أصبحت أكبر، أو بدأت في الحكة أو النزيف؟. لا تنس أن تدير رأسك من جانب إلى آخر، فهذا يمد الجلد فوق العضلات ما يجعل رؤية الكتل أسهل".

2. تحسس رقبتك

قالت ميشيل إن أفضل طريقة للقيام بذلك هي تمرير الأصابع تحت الفك والتحسس على طول العضلة الكبيرة على جانبي الرقبة باستخدام أصابعك.

وكشفت أننا بحاجة إلى التحقق من وجود أي كتل أو مناطق منتفخة.

3. فحص الفم

يمكن القيام بالخطوة التالية عند تنظيف أسنانك بالفرشاة، كما قالت ميشيل: "تحسس شفتيك من الداخل وعلى طول خط اللثة. تحتاج إلى فحص أي تقرّح أو تغيرات في الملمس، أو كتل أو نتوءات تحتاج إلى فحصها من قبل أخصائي طبي".

4. تحسس خديك

قالت ميشيل إنه للتحقق من خديك، يجب أن تشعر بالداخل والخارج بأصابعك. و"من المفترض الشعور بكلا الجانبين بالشيء نفسه".

وأضافت: "أنت تبحث عن بقع حمراء أو بيضاء أو كتل أو تقرحات".

5. إمالة الرأس

يجب تنفيذ هذه الخطوة التالية مرة واحدة في الأسبوع.

وقالت ميشيل، أثناء النظر في المرآة، يجب عليك إمالة رأسك للخلف وفتح فمك على الآخر، للبحث عن تقرحات وأي تغيرات في اللون والملمس.

وإذا كنت تفعل هذا مرة واحدة في الأسبوع، فستكتشف ما إذا كان هناك أي شيء يتغير أو يبدو غير عادي.

كما ينبغي فحص جانبي اللسان بعناية وقاع الفم بحثا عن أي تشوهات، لأن هذه هي مناطق الفم الأكثر تعرضا للخطر.

وتنص HNCF على أن التشوهات يمكن أن تشمل بقعا حمراء أو بيضاء، أو كتلا أو بقع خدر.