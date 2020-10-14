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طريقة "التعامل" مع التوتر بشكل صحيح

14
OCTOBER
2020
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تشير الدكتورة إيرينا بيريجنايا، خبيرة التغذية الروسية، إلى أنه من الطبيعي أن نتعامل مع التوتر، ولكن غالبية الناس لا يعرفون كيفية عمل ذلك بصورة صحيحة.
 
وتقول الخبيرة، يكمن الخطأ في كمية المواد الغذائية التي نتناولها. لأنه من أجل أن نهدأ، ليس من الضروري تناول تورتة كاملة أو سطل من الآيس كريم. بل يكفي تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة.
 
وتقول، "يجب اختيار الأطعمة التي تجلب المتعة. فعلى سبيل المثال، على الشخص الذي يحب الشوكولاتة، تناول قطعة صغيرة منها وسوف يتحسن مزاجه.  ولكن يجب أن نعلم بوجود بعض القيود أيضا، لأنه عندما يريد الشخص الشعور بالمتعة يجب أن يحصل على المتعة فعلا، وليس الطعام اليومي".
 
وتضيف، تناول كمية كبيرة من الحلويات من أجل الهدوء، لا يجلب النتيجة المرجوة. بل بالعكس مع مرور الوقت ينخفض تأثيرها الإيجابي وقد يصبح التوتر مزمنا.
 
وتقول، "يجب الابتعاد عن هذا لمنع تحول التوتر إلى مرض مزمن. كما أن الاعتماد على مواد غذائية محددة، حتى إذا كان الشخص يتغذى بصورة صحيحة، فإنها لن تنقذه. لأن هذه حالة خطيرة، حيث أن الذين يعانون من التوتر المزمن، في نفس الوقت يعانون من مجموعة كبيرة من الأمراض".
روسيا اليوم
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