إرتفاع نسبة الكالسيوم في الدم : الأسباب والعلاج وارتباطه بالسرطان (د. حنينا أبي نادر)

A + A -

يُعاني 1 في المئة من الناس من ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم hypercalcemia. وفي هذا الإطار ، تجدر الإشارة إلى أنّ عظامنا تحتوي على 99 في المئة من إجمالي معدّل الكالسيوم في جسدنا وأنّ النسب التي تفوق 12 في المئة تُعتبر عالية (يعتمد ذلك على المختبرات المختلفة) وقد تكون من دون أعراض ظاهرة . وتكون بعض الأعراض على الشكل التالي : الغثيان، والإمساك ، وبُطء القلب bradycardia ، والتعب ، والإرتباك ، واحتمال الإصابة بمزاجٍ سيّئ .

تُعزى أسباب هذه الحالة إلى الهرمون PTH الذي تُفرزه الغدد جنب الدرقية parathyroid ، كما أنّها ترتبط بمرض السرطان (الثدي والكلى والرئتين) . ويؤدي الإفراط في تناول الكالسيوم وفيتامين D أو فيتامين A دورًا في ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم. وكذلك ، فإنّ بعض الأدوية مثل ثيازيد Thiazide ، بالإضافة إلى جمود الحركة ، وقصور الغدة الكظرية adrenal insufficiency ، والفشل الكلوي الحاد ، جميعها تؤدي إلى زيادة مستوى الكالسيوم في الدم .

إنّ الأطعمة الغنيّة بالكالسيوم هي البروكلي ، والكرنب الأجعد kale ، والسبانغ ، واللّوز . أما العلاج فيستند إلى معالجة السبب ، وقد يتمثل في شرب السوائل (ما يُقلّل من حصوات الكلى) ، وفي تناول هرمون " كالسيتونِين " calcitonin والـ "بيسفوسفونات " Bisphosphonate (إذا كان ذلك بسبب زيادة ارتشاف العظام bone resorption) . وقد يحتاج البعض إلى الاستئصال الجراحي أو غسيل الكلى hemodialysis .