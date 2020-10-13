تعليق تجارب على لقاح كورونا بعد إصابة متطوع بمرض "غير مفسر"

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أعلنت مجموعة "جونسون آند جونسون" للصناعات الدوائية، الاثنين أنها علقت التجارب السريرية على لقاحها التجريبي المضاد لفيروس كورونا، بعد إصابة أحد المتطوعين المشاركين في هذه التجارب بمرض "غير مفسر".

وقالت المجموعة الأميركية في بيان: "لقد أوقفنا مؤقتا التلقيح الإضافي في جميع تجاربنا السريرية على لقاح تجريبي ضد كوفيد 19، بما في ذلك كامل تجربة المرحلة الثالثة، وذلك بسبب مرض غير مفسر أصيب به أحد المشاركين في الدراسة".

ولم تكشف الشركة طبيعة المرض ولا أعراضه.

وأوضحت "جونسون آند جونسون" أنه بموجب قرار تعليق التجارب السريرية، تم إغلاق نظام للتسجيل عبر الإنترنت استحدثته في نهاية سبتمبر لجمع 60 ألف متطوع للمشاركة في المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية.

كما دعيت اللجنة المستقلة لسلامة المرضى للانعقاد للتحقيق في هذا التطور.

ولفتت المجموعة في بيانها إلى أن "حصول أحداث خطرة غير مرغوب بها أمر متوقع في أي دراسة سريرية، لا سيما في الدراسات الكبيرة".

وتنص بروتوكولات "جونسون آند جونسون" على أنه عند حصول أي حدث ضار خطير خلال إجراء دراسة ما، يتم تعليق الدراسة للتحقق مما إذا كان هذا الحدث مرتبطا بالعقار الجاري تقييمه، وتحديد ما إذا كان بالإمكان استئناف الدراسة".