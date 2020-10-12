أحد الأعراض الجديدة لـ "كوفيد-19" قد يشير إلى متغيرات في الفيروس التاجي

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تضمن التقرير الذي أعدته مجموعة علماء مستقلة SPI-B مركزها بريطانيا، للمجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (SAGE)، ثلاثة أعراض جديدة لـ "كوفيد-19.

وقد علق البروفيسور أناتولي ألتشتاين، على الأعراض الجديدة المذكورة في التقرير وهي: آلام العضلات والتعب المتزايد وظهور فقاعات على القدمين، وقال، ظهور الفقاعات على القدمين، فعلا ظاهرة غريبة وجديدة مثيرة للاهتمام، "لأنها قد تشير إلى متغيرات في الفيروس التاجي المستجد".

أما آلام العضلات والتعب فليست جديدة فقد سبق أن حددت سابقا، وتعتبر نموذجية للمرض.

وكان العالم ألتشتاين قد أعلن في وقت سابق، أنه لوقف انتشار "كوفيد-19" يجب على الجميع الالتزام بالإجراءات والتدابير الخاصة، التي تتخذها السلطات لمكافحة الجائحة ومنع انتشارها.