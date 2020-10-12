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سنوات من الاعتقاد الخاطئ.. كيف نستخدم معجون الأسنان؟

12
OCTOBER
2020
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لطالما كان غسيل الأسنان مرتين في اليوم بمعجون يحتوي على الفلوريد لمدة دقيقتين في كل مرة، أمرا ضروريا، إلا أن طبيب أسنان في ماليزيا كشف الاعتقاد الخاطئ بشأن الكمية المناسبة التي يجب استعمالها لتنظيف الأسنان.
 
وقال موقع "هيلث" إن الإعلانات التجارية غالبا ما تظهر الفرشاة مملوءة بالمعجون، وكأنها تقول للمستهلك إنه كلما استعملت كمية كبيرة من المعجون كلما كان تنظيفك ذا فعالية كبيرة.
 
ونفى طبيب أسنان ماليزي يدرس في كلية كينغز لندن، جاو جي تيه، هذا الاعتقاد، وشارك عبر حسابه في "تيك توك" نصائح مفيدة بشأن صحة الأسنان.
 
وأظهر تيه في مقطع فيديو أن الكم المناسب من معجون الأسنان بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 3 سنوات هو بحجم حبة البازلاء.
 
يشار إلى أن هذه المعلومة مكتوبة كذلك على أنبوب معجون الأسنان، وهي من بين الأمور التي لا يقرأها غالبية الناس.
 
وقال تيه: "الإعلانات التجارية تكذب عليك! لست في الحاجة لاستخدام كمية كبيرة من معجون الأسنان".
 
وذكر أن استخدام كمية أكبر من حجم حبة البازلاء يشكل خطرا كبيرا على الأطفال الذين لم يحصلوا بعد على أسنان مكتملة النمو.
 
وأوضح "هذا لأن الفلوريد، عند استخدامه بكميات كبيرة، يمكن أن يسبب حالة صحية تعرف باسم التسمم بالفلوريد".
 
أما بالنسبة للأطفال دون سن 3 سنوات، فأوصى جاو جي بـ"كمية بحجم حبة الأرز" من معجون الأسنان.
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