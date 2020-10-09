الطبق الأشهى هو الطبق الأكثر ضررا

A + A -

البطاطس من الوجبات الرئيسية في المنزل التي لا يمكننا الاستغناء عنها لمذاقها اللذيذ الذي لا يستطيع أحد مقاومته، خصوصًا مع سهولة تحضيرها وتناولها ساخنة مع الكاتشب والبهارات التي توضع عليها لتكسبها نكهه مميزة.

ولكن على الرغم من الطعم المميز الذي تمتلكه البطاطس المقلية، يشكل الإكثار من تناولها خطرًا كبيرًا، حيث تحتوي البطاطس المقلية على الكثير من الدهون ونسبة عالية جدًّا من الكوليسترول لامتصاصها كمية كبيرة من الزيت، مما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وغيرها من المخاطر، يمكن أن تسبب البطاطس، خاصة عند طهيها بشكل غير صحيح، ضررًا كبيرًا للجسم.

تناول البطاطس المقلية قد يعرض الكبد إلى مشكلات مختلفة ومنها حدوث تغييرات في أنزيمات الكبد، كما أنه يصيب الكلى بالفشل الكلوي فضلا على الإصابة بأمراض الأمعاء وحدوث الإرتجاع المريئي، وهذا نتيجة إحتواء البطاطس المقلية على كمية كبيرة من الزيت.

ينصح الأطباء بالاعتماد على البطاطا المخبوزة أو المحمصة بالفرن، فهي لن تسبب ضررًا كبيرًا حتى للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد.