علاقة فيروس كورونا بالعقم

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يقول الخبراء إن متلازمة الضائقة التنفسية لها آثار جانبية عديدة.

أعلنت غالينا كوجيفنيكوفا، رئيسة قسم الأمراض المعدية في جامعة "الصداقة" الروسية، أنه لا يمكن استبعاد خيار تطور العقم لدى الرجال الذين أصيبوا بفيروس كورونا. غير أن هذا يتطلب دراسات أطول.

هكذا علقت على استنتاجات الخبراء الإسرائيليين بأن أولئك الذين تعافوا من COVID-19 قد يكون لديهم ضعف في الوظيفة الإنجابية.

وأشارت كوجيفنيكوفا في مقابلة مع قناة "إر بي كي" الروسية إلى أن "مثل هذا الإجراء للفيروس، إذا كنا نتحدث عن الغدة، ممكن تمامًا، لكن من الضروري مراقبة فترة أطول".

في الوقت نفسه، أوضحت لاريسا بوبوفيتش، مديرة معهد اقتصاديات الصحة في المدرسة العليا للاقتصاد، أن فيروس كورونا يمكن أن يؤثر على الوظيفة الإنجابية. حيث أن له تأثير على الوظائف التنظيمية للجسم.

وأوضحت أن "متلازمة الضائقة التنفسية لها العديد من الآثار الجانبية، أحدها ضعف الإنجاب".

ومع ذلك، أشارت أيضًا إلى أن هذا يحتاج إلى دعم من خلال العديد من التجارب والدراسات.

في وقت سابق، وجد علماء إسرائيليون أن 12 مريضًا لديهم تغيرات في خلايا الخصيتين المسؤولة عن نمو الحيوانات المنوية. وأشار كبير العلماء دان أدرك إلى أن السبب في ذلك هو أنه بسبب الفيروس، يمكن لمستقبلات ACE2 تدمير خلايا الخصية، مما يؤدي في النهاية إلى العقم.