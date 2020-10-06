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الحالة الشبيهة بمرض كاواساكي المرتبط بـ"كوفيد-19" لدى الأطفال تهدد حياة البالغين أيضا

6
OCTOBER
2020
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توصلت دراسة جديدة إلى أن الحالة الالتهابية النادرة المرتبطة بالأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا يمكن أن تكون قاتلة للبالغين أيضا.
 
وحذر الأطباء من أن الحالة الشبيهة بمرض كاواساكي الناجم عن "كوفيد-19" قد يقتل البالغين وكذلك الأطفال.
 
وبدأت حالات الإصابة بحالة الالتهاب النادرة في الظهور لدى الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام، والتي تُعرف باسم متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال (MIS-C)، وتسبب لهم الإصابة بطفح جلدي وقيء وإرهاق وتورم في الغدد والحمى.
 
ووقع الآن اكتشاف حالة مماثلة لدى البالغين أيضا، تُعرف باسم متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى البالغين (MIS-A).
 
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن 27 شخصا على الأقل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة يعانون من الحالة منذ يونيو، وكانت تتراوح أعمارهم بين 21 و50 عاما وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وحذر الباحثون من حالات البالغين الذين يعانون من هذه الحالة قائلين: "تتطلب عادة عناية مركزة ويمكن أن تكون لها نتائج مميتة".
 
وكشفوا أن عشرة مرضى دخلوا العناية المركزة، واحتاج ثلاثة إلى التنبيب وأجهزة التنفس الاصطناعي وتوفي اثنان.
 
وكان اختبار معظم المرضى إيجابيا لـ"كوفيد-19" أو طوروا أجساما مضادة ضده.
 
وعندما وقع اكتشاف الحالة في البداية عند الأطفال، كان يُعتقد أنها مرتبطة بمرض كاواساكي، وهو مرض يسبب التهابا في جدران الأوعية الدموية.
 
ومعظم الشباب الذين يصابون به يلتقطونه بعد أسبوعين من الإصابة بـ"كوفيد-19"، وفقا للتقارير.
 
وتلقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حتى الآن تقارير عن أكثر من 900 حالة إصابة بمرض متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى الأطفال (MIS-C) في الولايات المتحدة بما في ذلك 19 حالة وفاة، وفقا لموقع "لايف ساينس".
 
وقال الأطباء إنه يشير إلى أن "المرضى البالغين من جميع الأعمار المصابين بعدوى SARS-CoV-2 الحالية أو السابقة يمكن أن يصابوا بمتلازمة شديدة الالتهاب تشبه متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى الأطفال".
 
وكتبوا: "منذ يونيو 2020، وصفت عدة تقارير حالة متلازمة مماثلة لدى البالغين. وتسلط تقارير هؤلاء المرضى الضوء على التعرف على مرض يشار إليه باسم متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى البالغين (MIS-A)."
 
وأشار الباحثون إلى أن الأطباء يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار الحالة عند البالغين ممن لديهم "علامات وأعراض متوافقة".
 
وبسبب الارتباط بين الحالة وعدوى فيروس كورونا، يقولون إن "التدخلات التي تمنع كوفيد-19 قد تمنعه".
روسيا اليوم
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