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متى تتحول الخضروات إلى سموم؟

6
OCTOBER
2020
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كشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، متى تتحول الخضروات من مساعد ومفيد للجسم إلى مواد ضارة به.
 
وتشير الخبيرة، إلى أننا منذ الصغر نسمع عن فوائد الخضروات الكثيرة لصحة الإنسان. لأنها تحتوي على الفيتامينات والعناصر المعدنية الدقيقة والألياف الغذائية والكربوهيدرات المفيدة. ولكن يجب تخزين  وتحضير هذه المواد بصورة صحيحة، كي لا تتحول إلى سموم.
 
وتقول، "لا ينصح بتناول الباذنجان الناضج كثيرا والبطاطا التي بقيت إلى فصل الربيع والطماطم الخضراء غير الناضجة. لأن هذه الخضروات من عائلة الباذنجانيات، تحتوي على مادة السولانين السامة، التي تسبب مشكلات في الجهازين العصبي والبولي".
 
وتضيف، كما لا ينصح بتناول الفاصوليا الخضراء نيئة لأنها تحتوي على مادة Phytohaemagglutinin، التي يمكن أن تسبب التسمم. وعند تخزين البقوليات لفترة طويلة قد تتراكم فيها سموم فطرية.
 
وتشير الخبيرة، إلى أن العديد من الخضروات يمكن أن تسبب تفاقم الأمراض المزمنة، وتقول، "جميع أنواع الملفوف يمكن أن تحجب امتصاص اليود، لذلك لا ينصح من يعاني من نقص هرمونات الغدة الدرقية بتناولها، أو حتى قصور بسيط في عمل هذه الغدة، لأنه قد يتحول إلى شكله الحاد. كما لا ينصح بتناول الخضروات الحادة مثل الفجل الحار، عند وجود مشكلات في الجهاز الهضمي والبنكرياس لأن تأثيرها سلبي جدا وخاصة عند تفاقم الحالة".
 
ووفقا لها، تحتل الخضروات الورقية والخضروات المحتوية على النترات مكانة خاصة في هذه المسألة.
 
وتقول، "تتراكم في البنجر والسبانخ والبقدونس والملفوف كمية كبيرة من النترات، وخاصة في جذع الملفوف والجزر والخيار. وعند ارتفاع نسبة النترات التي نحصل عليها أيضا مع الماء والمنتجات الأخرى، في الجسم، يكون لها آثار جانبية سلبية، وخاصة للنساء الحوامل، حيث يمكن أن يسبب نقص الأكسجين للجنين".
روسيا اليوم
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