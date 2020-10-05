ما خطورة الإدمان على المياه المعدنية؟

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حذرت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، من تناول المياه المعدنية العلاجية، دون وجود دواع صحية.

وتضيف، ليس هناك أي خطورة على الشخص السليم إذا تناول مرة واحدة المياه المعدنية، وتضيف، " ولكن تناولها بصورة دورية منتظمة، سوف يسفر عن تشبع بالأملاح وزيادة تركيز أملاح معينة في الجسم. ولنفرض أن الأملاح الموجودة في المياه المعدنية المحددة، مفيدة لشخص ما، فقد تسبب ضررا لشخص آخر، وخاصة إذا كان يعاني من مرض معين".

وتؤكد الخبيرة، على أنه ليس من الضروري أن يشرب الشخص السليم المياه المعدنية العلاجية يوميا، وأما الشخص المريض فلا يحتاجها نهائيا. ولكن عند وجود مشكلات معينة في الجهاز الهضمي يمكن للطبيب فقط وصفها للمريض.

وتضيف، هناك مياه معدنية للمائدة، يمكن تناولها في جميع الأوقات. وهناك مياه معدنية علاجية مختلفة، تتميز بمستوى احتوائها على المعادن.

وتقول، "يجب تناول المياه المعدنية العلاجية، وفقا لوصفة الطبيب، ولا ينصح بتناولها دائما". لأن الإفراط بتناول هذه المياه العلاجية، قد يؤدي إلى تسريع وتفاقم المرض الذي أراد الشخص التخلص منه.