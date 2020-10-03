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ماذا يحدث عند التخلّي عن اللحوم؟

3
OCTOBER
2020
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أشارت خبيرة التغذية الروسية، أولغا كورابليوفا، إلى أنّه «عندما ينتقل الشخص من نظام غذائي يحتوي على اللحوم إلى الغذاء النباتي، يجب عليه أن يعلم أنّ الجسم يحتاج إلى فترة زمنية لكي يتكيّف مع هذا التغيّر، حيث سيعاني في الأيام الأولى من انتفاخ البطن وكثرة الغازات».
 
وأضافت: «تُعتبر اللحوم من أكثر أنواع الطعام التي تجعل الإنسان يشعر بالشبع لغناها بالبروتينات. لذلك إذا تخلّى الشخص عن تناولها فسوف يضطر لاستهلاك كمية أكبر من الهيدروكربونات، للتغلّب على الشعور بالجوع، وبذل المزيد من الجهد للسيطرة على الوزن».
 
وأوضحت كورابليوفا أنّ «التخلي نهائياً عن تناول اللحوم يسبب أيضاً نقصاً في الفيتامينين D و B12ومعادن اليود والفوسفور والكالسيوم. فضلاً عن أنّ البروتين النباتي يساعد على إخراج الكالسيوم من الجسم مع البول، ما يؤدي إلى سوء حالة الأسنان والعظام والشعر. كما قد يسبّب التخلّي عن اللحوم جفاف الجلد وهشاشة الأظافر».
 
وقالت إنّ «الذين تخلّوا عن تناول اللحوم يُشيرون عادةً إلى شعورهم بخفة الجسم والمزاج الجيّد. ولكن قد تكون هذه أولى علامات فقر الدم، لأنّ الجسم في هذه الحالة ينتج كمية أقل من كريات الدم الحمراء، التي تنقل الأوكسجين من الرئتين إلى جميع الأنسجة. ويعاني الشخص في المرحلة المتأخرة من فقر الدم، الشعور بضيق التنفس، ونقص الطاقة، والنعاس، والتعب السريع».
 
وكشفت الخبيرة أنّ «هناك دراسات تفيد بأنّ التخلّي عن تناول اللحوم يخفّض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 22 في المئة».
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