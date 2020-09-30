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كمية الشاي الممكن شربها في اليوم دون ضرر

30
SEPTEMBER
2020
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أخبر طبيب الغدد الصماء الروسي ميخائيل بوغومولوف في مقابلة مع صحيفة "AiF" عن مقدار الشاي الذي يمكن شربه يوميًا دون الإضرار بالصحة.
 
ووفقا له، يمكن للشخص البالغ أن يتناول 400 مليغرام من الكافيين يوميا دون الإضرار بالصحة. وأوضح بوغومولوف أنه "نظرًا لأن هذه المادة لا توجد فقط في الشاي والقهوة ولكن أيضًا في الكولا ومشروبات الطاقة والكاكاو والشوكولاتة، لسهولة حساب الاستهلاك اليومي من الكافيين، فقد وضعنا وحدة قهوة تحتوي على 100 مليغرام من الكافيين".
 
هكذا، يحتوي لتر من الشاي المخمر بشكل ضعيف على حوالي 1 من وحدة قهوة، لذلك يمكن شرب ما يقرب من 4 لترات من هذا المشروب يوميًا. أما الشاي المخمر بشكل متوسط، فوحدة القهوة ستكون في حوالي نصف لتر من المشروب، وفي هذه الحالة سيكون الحد أكثر قليلاً من لترين. في المقابل، ستكون الجرعة اليومية من الشاي القوي المحتوي على 4 وحدات قهوة حوالي 1.8 لتر.
 
وخلص الطبيب إلى أنه "باختصار، الشاي مشروب صحي للغاية يحتوي على نسبة مثالية من الكافيين: من الصعب تناول جرعة زائدة منه، وفي نفس الوقت سوف تحصل على الكثير من مضادات الأكسدة المفيدة من الشاي".
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