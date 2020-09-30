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مقارنة بوباء "كوفيد-19".. كم شخصا لقي حتفه في أسوأ جائحة سجلها التاريخ؟

30
SEPTEMBER
2020
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الإنفلونزا الإسبانية هي أسوأ جائحة مسجلة في التاريخ، حيث قضت على عدد كبير من السكان في جميع أنحاء العالم.

وبينما يستمر فيروس كورونا في السيطرة على العالم، إلا أن آثاره السيئة حتى الآن، لم تصل إلى درجة الإنفلونزا الإسبانية التي اجتاحت العالم في أوائل القرن العشرين.

وشهد التاريخ العديد من الأوبئة، حيث كان أداء الإنسانية أفضل في بعضها دون البعض الآخر.

وفي حين أن "كوفيد-19" هو مرض تنفسي، فإن الإنفلونزا الإسبانية كانت سلالة من فيروس H1N1 وتسببت في ظهور أعراض الإنفلونزا الكلاسيكية التي ما زلنا نعاني منها اليوم، على الرغم من أنها أكثر فتكا.

ووصلت الإنفلونزا الإسبانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، في أواخر عام 1917، حيث وقع الإبلاغ عن مرض جديد مع ارتفاع معدلات الوفيات، وأدرك العلماء فيما بعد أنها الإنفلونزا الإسبانية.

كم شخصا مات من الإنفلونزا الاسبانية؟

يُعتقد أن نحو50 مليونا ماتوا خلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية ، وأصيب نحو 500 مليون آخرين، وهو ما يمثل ثلث سكان العالم في ذلك الوقت.

وما يميز الإنفلونزا الإسبانية إلى حد كبير بعيدا عن "كوفيد-19" هو المجموعات ذات أعلى معدل وفيات.

وكانت الوفيات أعلى بين من هم دون سن الخامسة، و20 إلى 40 سنة، و65 سنة وما فوق، وضربت الأشخاص الأصحاء وكذلك أولئك الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة.

وارتبطت وفيات "كوفيد-19"إلى حد كبير بكبار السن وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية أساسية، على الرغم من وفاة بعض الأشخاص الأصحاء بسبب الفيروس، بمن فيهم بعض الأطفال.

كيف بدأت الإنفلونزا الإسبانية؟

حدثت جائحة الإنفلونزا الإسبانية بعد ظهور سلالة إنفلونزا جديدة شديدة الضراوة لم تظهر مناعة لها.

وقع اكتشاف الإنفلونزا الإسبانية لأول مرة في الولايات المتحدة في مارس 1918، مع نشاط متقطع على مدى الأشهر الستة التالية.

ولم يمت الكثير من الناس حينها، وكان معظم الناس يعانون من أعراض خفيفة.

والأمراض مثل الإنفلونزا و"كوفيد-19" شديدة العدوى ومنتشرة خاصة لأنها سلالات جديدة من المرض، وتتفاقم بسبب الطقس البارد الذي يسمح للفيروس بالانتشار والظهور بسهولة

ثم، في أكتوبر، قتل المرض 195 ألف شخص في أمريكا وحدها.

وكانت الموجة الثانية أكثر وحشية بكثير من الموجة الأولى، وبحسب ما ورد مات الضحايا في غضون ساعات وأيام من ظهور الأعراض.

وفي عام واحد فقط، انخفض متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة بمقدار 12 عاما.

ومات عدد من الجنود الأمريكيين الذين قاتلوا في الحرب العالمية الأولى بسبب الإنفلونزا الإسبانية أكثر ممن ماتوا في الحرب.

وجاءت موجة ثالثة من الفيروس خلال شتاء وربيع 1919، وانحسرت أخيرا في الصيف.

ما سبب الانفلونزا الاسبانية؟

ما يزال من غير المعروف من أين جاءت سلالة الإنفلونزا بالضبط أو لماذا كانت شديدة جدا، ما أصاب الكثير من الشباب الأصحاء.

ولم تنشأ في إسبانيا، حيث أنه للحفاظ على المعنويات، قلصت الرقابة في زمن الحرب التقارير المبكرة عن المرض والوفيات في ألمانيا والمملكة النتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، بينما كانت الصحف في إسبانيا حرة في الإبلاغ عن آثار الوباء، ما خلق انطباعا خاطئا عن إسبانيا وتعرضها لضربة قوية جدا من الجائحة، وأسفر عن تسمية الوباء بالإنفلونزا الإسبانية، وتم الإبلاغ عنها لأول مرة في عام 1918.

روسيا اليوم
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