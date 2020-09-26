living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احذروا - طفرة فيروس كورونا الجديدة أكثر عدوى!

26
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يزعم خبراء أن فيروس كورونا تحور ليصبح أكثر عدوى، ويمكن أن يتكيف ويلتف على الحواجز مثل ارتداء الأقنعة.

وحذر الباحثون من أن سلالة سائدة من فيروس "كوفيد-19"، يمكن أن تتكيف لتتجاوز الحواجز مثل الأقنعة وغسل اليدين.

ورتب الخبراء في هيوستن بالولايات المتحدة، تسلسل جينات الفيروس منذ مارس وسجلوا 5085 تسلسلا.

وفي بداية الوباء، نصحت العديد من الحكومات الناس الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين أكثر وارتداء أقنعة الوجه.

ولكن أحد علماء الفيروسات زعم أن الفيروس يمكن أن يبدأ في إيجاد طريقه، للالتفاف حول هذه الإجراءات الوقائية.

وقال ديفيد مورينز، الذي يعمل في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID)، إن الفيروس أصبح أكثر قابلية للانتقال.

وأوضح لـ"واشنطن بوست"، أن هذا "قد تكون له تداعيات على كيفية السيطرة عليه. وارتداء الأقنعة وغسل أيدينا، كل هذه الأشياء هي حواجز تحول دون انتقال العدوى، ولكن نظرا لأن الفيروس يصبح أكثر عدوى، فيغدو أفضل في الالتفاف على تلك الحواجز".

ووجدت الدراسة أن إحدى الطفرات هي الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة، وتمثل 99.9% من الحالات في منطقة هيوستن، تكساس.

وتنص على أن الطفرة تغير هيكل "بروتين سبايك"، وأنها يمكن أن تساعد في دفع انتشار تلك السلالة.

وتسمح هذه النتوءات للفيروس بالتشبث بالخلايا المصابة. وهذا بدوره يزيد من قدرة الفيروس المتحور على إصابة الخلايا.

وقال خبراء من جامعة شيكاغو وجامعة تكساس أوستن، إن سلالة D614G تتفوق الآن على منافسيها.

ووجدوا أن الأشخاص المصابين بالسلالة، لديهم حمولات فيروسية أعلى في الجهاز التنفسي، ما يسمح للفيروس بالانتشار بشكل أكثر فعالية.

وعلى الرغم من أن الضغط كان أكثر هيمنة، قال الخبراء إن هذا لا يعني أنه كان أكثر فتكا.

وأضاف الخبراء أيضا أن شدة المرض مرتبطة ارتباطا وثيقا بالظروف الصحية الأساسية للمرضى.

ويوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من الحالات في العالم، وقال خبراء إن ذلك منح الفيروس فرصة أكبر للتحور في فترة زمنية أقصر.

 

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout