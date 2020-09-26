living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا الفيتامين يقلل وفيات وأعراض كورونا "بنسبة كبيرة"

26
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أظهرت دراسة حديثة، صدرت في الولايات المتحدة، أن المرضى الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين (د) أقل عرضة للوفاة بفيروس كورونا، أو حتى للمعاناة من مضاعفات الفيروس الفتاك، بينما وجدت دراسة أخرى أن ذلك الفيتامين المهم يقلل أيضًا من معدلات الإصابة.

وبينت الدراسة التي أصدرتها كلية الطب بجامعة بوسطن، أن التمتع بكميات مناسبة من فيتامين (د) يرتبط بانخفاض ملحوظ في مستوى الالتهابات المرتبطة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى رفع أداء خلايا المناعة في الدم.

وترتبط المستويات المرتفعة للخلايا الليمفاوية بالحد من رد الفعل المناعي المفرط المسمى بـ"عاصفة السيتوكين"، أو إطلاق الكثير من البروتينات في الدم بسرعة كبيرة، وهو أحد الأسباب الشائعة للوفاة بفيروس كورونا.

وخلال الدراسة سحبت عينات دم لقياس مستويات فيتامين (د) من 235 مريضًا، أدخلوا إلى المستشفى بعد الإصابة بكوفيد-19، حسبما أوضحت مجلة "بلوس وان".

وتمت متابعة هؤلاء المرضى لمعرفة حالاتهم، بما في ذلك شدة العدوى لديهم، سواء فقدوا الوعي، أو كانوا يعانون من صعوبة في التنفس، وصولا إلى حالات الوفاة.

وتبين أنه بالنسبة إلى المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، كان أولئك الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين (د) أقل عرضة للوفاة بنسبة 51%، مقارنة بالمرضى الذين يعانون من نقص الفيتامين.

وفقًا للدكتور مايكل هوليك، الذي نشر مؤخرًا دراسة أخرى أكدت أن وجود فيتامين (د) بدرجة كافية يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 54%، فإن هذا الفيتامين يمكنه أيضًا أن يساعد على مواجهة الفيروسات الأخرى التي تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي.

ويزيد توقيت الدراسة من أهمية نتائجها، إذ لفت هوليك إلى وجود قلق كبير (مع اقتراب فصل الشتاء) من الجمع بين عدوى الإنفلونزا وعدوى كورونا، حيث يمكن أن يزيد الاثنان معا، بدرجة كبيرة، من حالات دخول المستشفيات، أو حتى الوفاة بسبب المضاعفات.

وأوضح الباحث، وفق ما نقلت "سكاي نيوز" أنه "نظرا لنقص فيتامين (د) على نطاق واسع بين الأطفال والبالغين في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، خاصة في أشهر الشتاء، فمن الحكمة أن يتناول الجميع مكمل فيتامين (د) لتقليل خطر الإصابة بالعدوى ومضاعفات كوفيد-19".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout