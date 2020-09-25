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ما يمكن أن تخبرك به أظافرك عن صحتك!

25
SEPTEMBER
2020
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تعطينا أجسادنا باستمرار إشارات حول صحتنا ورفاهيتنا، فإذا كنت تعاني من اتباع نظام غذائي معين، غالبا ما تخبرك بشرتك بضرورة أخذ الحذر، وإذا كنت متعبا، تظهر الهالات السوداء تحت عينيك.
 
والآن، كشف أحد خبراء التغذية كيف يمكن أن تشير أظافرك إلى مشكلة صحية أساسية.
 
وقالت فيونا تاك، من أستراليا، إن العلامات المختلفة على الأظافر يمكن أن تكشف ما يحدث داخل الجسم.
 
ولكن، ما الذي يجب أن تبحث عنه عندما يتعلق الأمر بصحة أظافرك؟
 
1- البقع البيضاء
 
نشأ الكثير منا على الاعتقاد بأن البقع البيضاء هي علامة على نقص الكالسيوم، في حين أن هذا هو أحد الأسباب، فهناك مشكلات أخرى يمكن أن تشير البقع الصغيرة إليها.
 
وفي حديثها إلى "ديلي ميل أستراليا"، قالت فيونا: "ستبدو هذه بقعا بيضاء أو خطوطا صغيرة على الظفر - إذا لاحظت وجودها على جميع الأظافر، فقد يكون ذلك علامة على عدم الحصول على ما يكفي من الزنك أو الكالسيوم".
 
وأضافت تريسي ويندر، المدربة الوطنية في مافالا، أن البقع البيضاء ناتجة في الواقع عن فقاعات هواء صغيرة محاصرة بين خلايا الظفر. و"إذا كنت تعاني منها، فمن المحتمل أن تكون وراثية. ولكن، يمكن أيضا أن تكون ناجمة عن عوامل أخرى مثل تغذية الأنسجة السيئة والصدمات".
 
2- أظافر شاحبة أو زرقاء
 
في أشهر الشتاء الباردة، قد تتحول أظافرك إلى اللون الأزرق إذا نسيت أن تضع قفازاتك.
 
ولكن فيونا قالت إن هذا يمكن أن يكون أيضا علامة على نقص الحديد. وقالت إن الأظافر الشاحبة أو الزرقاء قد تعني أن الدم يكافح للدوران حول الجسم.
 
ويمكن أن يؤدي نقص الحديد في الدم إلى حالات مثل فقر الدم، ويمكن تصحيحه عن طريق تناول المكملات الغذائية.
 
3- أظافر صفراء
 
يمكن أن تكون الأظافر الصفراء علامة على التهاب المفاصل. وإذا تحولت أظافرك إلى اللون الأصفر وتكثفت، ويبدو أنها توقفت عن النمو، فقد تكون أيضا علامة على حدوث شيء داخل جسمك، مثل مرض الرئة والتهاب المفاصل الروماتويدي.
 
4- خط داكن أو علامة سوداء في الأظافر
 
إذا لاحظت ظهور خط داكن جديد أو متغير على ظفرك، فقد حان الوقت لرؤية طبيبك في أسرع وقت ممكن.
 
وقد يكون هذا الخط الغامق هو الورم الميلانيني - أخطر أنواع سرطان الجلد.
 
وليس كل خط داكن هو سرطان الجلد، ولكن من الجيد دائما أن يقوم طبيب الأمراض الجلدية بفحصه.
 
5- الأظافر المعلقة
 
تعد الأظافر المعلقة (جلد متدل حول الظفر)، صغيرة جدا ولكنها يمكن أن تكون مؤلمة بشكل لا يصدق. وتميل إلى أن تكون ناتجة عن نقص الترطيب حول البشرة.
 
6- تقشر الأظافر
 
إذا كانت أظافرك تنثني بسهولة، فقد تكون طرية جدا - وهي حالة تعرف باسم هابالونياكيا.
 
ونظرا لأن البروتينات الموجودة في مصفوفة الظفر، هي التي تخلق صلابتها، فإن أفضل رهان لك هو زيادة تناولك للبروتين.
 
ومن المهم أيضا أن تحصل على ما يكفي من فيتامين (د) وفيتامين (أ).
 
7- أظافر خشنة
 
تحتوي الكثير من نتوءات الأظافر، ويمكن أن يرجع ذلك إلى أمور مختلفة، من فقر النظام الغذائي إلى الأمراض.
 
ويتمثل السبب الشائع في نقص الكبريت في النظام الغذائي - الموجود في مواد غذائية مثل الحليب والمكسرات والتوت.
 
وبالنسبة للأمراض، يمكن لحالات مثل الصدفية والأكزيما أن تدمر نسيج أظافرك، لذا تحدث مع طبيبك إذا كنت قلقا.
 
8- أظافر جافة ومقسمة
 
تشير التقديرات إلى أن واحدا من بين كل خمسة بالغين، يعاني من أظافر ضعيفة وجافة ورقيقة وسهلة الكسر.
 
وتتكون الأظافر من نحو 18% من الماء، وعندما تنخفض هذه المستويات إلى أقل من 16%، يمكن أن تصبح جافة وعرضة للكسر.
 
ولإصلاح المشكلة، حاول شرب لترين من الماء يوميا.
 
ووُجد أيضًا أن نقص الزنك يساهم في تقصف الأظافر، لذا أضف أطعمة مثل لحم البقر وبذور اليقطين والعدس إلى نظامك الغذائي.
 
9- التعرج في الأظافر
 
إذا بدأت في ملاحظة تعرجات وخطوط تمر عبر أظافرك أفقيا، فهذا يعني أن أمرا ما أوقف نمو أظافرك لفترة من الوقت.
 
ويمكن أن تتسبب الحمى أو الإصابة أو العلاج الكيميائي أو الإجهاد الشديد، في نمو أظافرك ببطء أو توقفها عن النمو.
 
10- قضم الأظافر
 
يمكن أن يؤدي قضم الأظافر المزمن إلى إتلاف الظفر.
 
وتعد أطراف الأصابع أيضا خلايا من البكتيريا والفطريات والخميرة. وهذه العادة السيئة يمكن أن تسبب لك الهربس.
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