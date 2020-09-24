اكتشاف مرض يشكل مناعة ضد فيروس كورونا

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قد يتشكل لدى الأشخاص الذين أصيبوا بحمى الضنك مناعة ضد كوفيد-19.

نقلت وكالة "رويترز" عن دراسة غير منشورة أجراها أستاذ في جامعة ديوك، ميغيل نيكوليليس، أنه في المناطق التي تم فيها تسجيل حالات تفشي حمى الضنك في السنوات الأخيرة، يكون انتشار فيروس كورونا أبطأ.

وقال العالم الأمريكي: "هذا الاكتشاف المذهل يثير احتمالية مثيرة للاهتمام للتفاعل المناعي المتبادل بين الأنماط المصلية لفيروس حمى الضنك وفيروس SARS-CoV-2".

وفقا لنيكوليليس إن الناس يمكن أن يكتسبوا مستوى معينًا من المناعة ضد COVID-19 بفضل لقاح حمى الضنك، إذا تم تأكيد ذلك.