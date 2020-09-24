أخطر الأطعمة لوجبة الإفطار!

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حذرت خبيرة التغذية الروسية، إينا كونونينكو من بعض الأطعمة التي قد تكون مضرة بالصحة في حال تناولها على وجبة الإفطار.

ومن أهم الأطعمة التي يجب استبعادها من الوجبات الصباحية تبعا للخبيرة هي العصائد سريعة التحضير، فهذه الأطعمة على حد قولها تهضم بسرعة في المعدة وترفع معدلات السكر بشكل فجائي في الدم وتثير إفراز الأنسولين.

ونتيجة لذلك بحسب الخبيرة " يشعر الإنسان بحاجة إلى تناول الطعام مرة أخرى كون معدته تفرغ بسرعة ويفتقر دمه إلى الغلوكوز".

ومن الأطعمة التي حذرت الخبيرة من تناولها على وجبة الإفطار أيضا تلك التي تصنع من الحبوب النيئة أو المطبوخة أوما يسمى بالـ "Muesli"، والتي يتناولها الكثيرون بعد إضافة العصائر أو الحليب إليها كوجبة سريعة التحضير، كما حذرت من تناول الشطائر أو الخبز المحمص مع المربيات.

وأشارت كونونينكو إلى أن" شرب بعض العصائر الطازجة قد لا يكون مفيدا دائما كما يشاع، فهذه العصائر قد تحتوي على كميات كبيرة من السكريات البسيطة تبعا لنوع الفاكهة التي صنع منها العصير".

وأضافت "تحتوي هذه العصائر على الغلوكوز، لكن من ناحية أخرى تحوي الفروكتوز أيضا، والذي ينتقل بسرعة إلى الكبد ويتحول إلى دهون، ومن هنا تحصل زيادة الوزن".