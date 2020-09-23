أعراض تتطلب استشارة أخصائي الأورام فورا

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كشف الدكتور أندريه كابرين، كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، الأعراض التي يجب عدم تجاهلها وتتطلب استشارة الطبيب فورا.

ووفقا للأخصائي كابرين، يمكن أن تشيرعلامات مثل الشعور بالتعب خلال فترة طويلة إلى الإصابة بمرض سرطاني، وكذلك فقدان الوزن دون اتباع حمية غذائية معينة، وخاصة عندما يرافقه ارتفاع درجة حرارة الجسم، دون وجود إصابة بأمراض البرد، وأيضا السعال المستمر لفترة طويلة.

ويقول، "بالإضافة إلى هذه العلامات، فإن أي إفرازات للدم عند السعال ونزف الأنف لفترة طويلة والدم مع البول ومع الغائط، جميعها أعراض تثير القلق، وتتطلب استشارة الطبيب بسرعة".

وأكد الأخصائي، على ضرورة مراقبة الحالة الصحية للمحيطين بالشخص وإحضارهم لإجراء الفحوص الطبية اللازمة أيضا، عند ظهور أي من هذه الأعراض عندهم.