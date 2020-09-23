living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجدل مستمر.. هل تقلل النظارات خطر كورونا؟!

23
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
من جديد، أثار جدل علمي حول مدى جدوى ارتداء نظارات واقية لتقليل خطرة الإصابة بمرض كوفيد-19، إثر بحث علمي صيني توصّل إلى أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات ربما يكونون أقل عرضة للإصابة، وفقا لما نشره موقع Live Science.
 
فقد قام الباحثون في الدراسة بتحليل المعلومات من 276 مريضاً في مستشفى بمقاطعة هوبي الصينية، ووجدوا أن حوالي 6% فقط كانوا يرتدون النظارات لأكثر من 8 ساعات يومياً، وأنهم جميعاً يعانون من قصر النظر أو قصر النظر.
 
العلاقة بين السبب والنتيجة
وكتبت البروفيسورة ليزا ماراغاكيس، الأستاذة المساعدة للطب وعلم الأوبئة في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، والتي لم تشارك في الدراسة، في افتتاحية مصاحبة لنتائج البحث المنشورة في دورية JAMA Ophthalmology، قائلة إن النتائج "تحفز على إجراء مزيد الأبحاث وتثير احتمال أن استخدام حماية العين من قبل عامة الناس ربما يوفر درجة معينة من الحماية من الإصابة بعدوى كوفيد-19".
 
فيما حذّر البروفيسور ماراغاكيس بدوره، من أنه من السابق لأوانه التوصية بأن يرتدي الجميع نظارات أو نظارات واقية أو واقيات للوجه في الأماكن العامة، إلى جانب كمامات الوجه التي يتم ارتداؤها بالفعل للحماية من فيروس كورونا المُستجد.
 
 
وتبرر ماراغاكيس توصياتها قائلة إن الدراسة صغيرة نسبيًا وتضمنت مرضى في مستشفى واحد فقط، مشيرة إلى أن ما يهم بالفعل هو أن الدراسة وجدت ارتباطًا فقط ولكن لا يمكن أن تثبت علاقة "السبب والنتيجة" بين ارتداء النظارات والوقاية من مرض كوفيد-19.
 
ومن هذا المنطلق، دعت ماراغاكيس إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج، ولتحديد "ما إذا كان هناك أي فائدة إضافية لارتداء النظارات أو غيرها من أشكال حماية العين في الأماكن العامة، بالإضافة إلى ارتداء القناع والتباعد الجسماني، لتقليل خطر الإصابة.
 
حماية العين
على الرغم من أنه يوصى بأن يرتدي العاملون في مجال الرعاية الصحية أقنعة للوجه أو نظارات واقية، جنبًا إلى جنب مع الكمامات الطبية لتقليل خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، فإن إرشادات الصحة العامة عمومًا لا تشجع على استخدام سبل لحماية العين بين العامة حيث تشدد الإرشادات على غسل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرهما بالكحول نسبة تركيز 70% والالتزام بالتباعد الجسماني.
 
في المقابل، لم يقم الباحثون بدراسة سبب تقليل النظارات من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19، لكنهم افترضوا أن ارتداء النظارات يثني الناس عن لمس أعينهم، مما يقلل من فرص انتقال الفيروس من الأيدي إلى العيون. ومن المعروف أن خلايا العين لديها مستقبلات تسمح لفيروس سارس-كوف-2، المسبب لمرض كوفيد-19، بدخول الجسم؛ وأنه تم اكتشاف وجود الفيروس في عيون مرضى كوفيد-19.
 
 
مكمن خطر مُحتمل
وفي هذا السياق، توضح ماراغاكيس أن النظارات ربما تعمل أيضاً "كحاجز جزئي يقلل من كمية الفيروس المتطاير بطريقة مماثلة لما لوحظ في الكمامات المصنوعة من القماش"، مشددة أيضا على أن الأشخاص الذين لم يعتادوا على ارتداء النظارات الطبية أو النظارات الواقية ربما يقومون بملامسة وجوههم مرات أكثر من المعتاد عند وضع أو خلع أو تعديل وضع النظارات الواقية، فيما يمكن أن يمثل مصدرا جديدا محتملا لخطر نقل العدوى من الأيدي إلى العيون ويبقى أن الالتزام بنظافة الأيدي وتطهيرهما هو الإجراء الاحترازي الذي يأتي على رأس قائمة سبل الحماية والوقاية من كورونا.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout