living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علامات على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

22
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذّر خبراء في هيئة الصحة الوطنية البريطانية من أن حالة الأصابع والأظافر يمكن أن تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.
 
ويعتبر سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطانات لصعوبة اكتشافه في مراحله المبكرة، بحسب ما نقلته صحيفة "إكسبرس" البريطانية.
 
وتظهر أعراض المرض متأخرة، بما في ذلك السعال وألم الصدر والقشع والصفير. وحث الأطباء الأشخاص أن يكونوا أكثر انتباهاً لأجسامهم وتحدثوا عن علامة غير عادية تدل على وجود ورم خبيث في الرئة.
 
ويسبب المرض إنتاج مواد كيميائية تشبه الهرمونات. ما يجعل المزيد من الدم والسوائل بالاندفاع إلى الأطراف، وخاصة إلى الأنسجة عند أطراف الأصابع. هذا يمكن أن يؤدي إلى تضخم أو سماكة الأصابع.
 
وقال الخبراء: "من الممكن تحديد تطور سرطان الرئة من خلال الحالة المتغيرة للأصابع. وأحد أعراضه هو تضخم وسماكة في أطراف الأصابع".
ويمكن أن تدل حالة الأظافر على المرض أيضا، فيكون الجلد شديد اللمعان بالقرب منها. بالإضافة إلى ذلك، يتشكل انتفاخ على الظفر نفسه لم يكن موجودًا من قبل.
 
وشدد الأطباء من أن هذه الأعراض لا تشير دائمًا إلى سرطان الرئة، فأحيانًا تشير إلى التهابات رئوية مزمنة أو أمراض القلب.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout