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"قد تسبب أمراضا حرجة"... جهات طبية عربية تحذر من عدوى فطرية تنتشر في صالونات الحلاقة

22
SEPTEMBER
2020
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حذرت مؤسسة طبية عربية من عدوى فطر "الكانديدا"، مبينة أن هذا الفطر ينتشر بشكل كبير في صالونات الحلاقة والتجميل.
 
وبحسب موقع "تواصل"، فقد حذرت مدينة الملك سعود الطبية من انتشار عدوى فطر "الكانديدا"، مبينه أهم الطرق التي يجب اتباعها للوقاية من الإصابة.
 
ففي التغريدة التي نشرتها "سعود الطبية" على صفحتها في تويتر، أكدت المؤسسة السعودية الطبية أهمية الوقاية من هذه الفطر عن طريق الحفاظ على نظافة الجلد والملابس وتبديلها بشكل دوري عند التعرق أو البلل.
 
وشددت المؤسسة على ضرورة الغسيل بالصابون، مؤكدة أن أكثر الأماكن التي تتم فيها العدوى هي صالونات الحلاقة والتجميل، وعلى ضرورة الحرص على اختيار الصالونات التي توافق معايير النظافة وتلتزم بها بدقة لمنع انتشار العدوى وانتقالها.
 
يعتبر فطر "الكانديدا"، من أنواع الخمائر التي تعيش في الأغشية المخاطية للجسم عند الكثير من الأشخاص، لكن وجود هذه الفطريات بكميات قليلة في بعض مناطق الجسم لا يعتبر ضارا وغير مؤذ.
 
ويعتبر انتشار هذه الفطريات السريع والمفرط من شانه أن يسبب أمراضا حرجة وخطيرة ومستعصية في بعض الحالات.
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