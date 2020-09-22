المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: معلومات انتقال كورونا عبر الهواء نشرت خطأ

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تراجعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، عن تقرير سابق ذكرت فيه أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر الهواء وقالت إنها نشرت ذلك "عن طريق الخطأ".

وقالت المراكز الأمريكية إنها نشرت إرشادات عن احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد من خلال جزيئات محمولة جوا، بطريق الخطأ وإنها ستقوم بتحديث توصياتها.

وأوضحت أن "نسخة مسودة من تغييرات مقترحة لهذه الإرشادات نُشرت بالخطأ على الموقع الرسمي للمراكز".

وكانت المراكز حذرت من أن كوفيد-19 يمكن أن ينتشر من خلال جزيئات محمولة جوا قد تظل معلقة في الهواء وتنتقل لمسافة تزيد على ستة أقدام، وأوصت المراكز في إرشادات سحبتها اليوم، بأن يستخدم الناس أجهزة تنقية الهواء للحد من الجراثيم الموجودة في الجو داخل الأماكن المغلقة لتجنب انتشار المرض.

وبذلك تبقى الإرشادات المعتمدة بخصوص انتقال الفيروس تؤكد أنه ينتشر بشكل أساسي من شخص لآخر من خلال الرذاذ الذي يصل إلى من هم في الجوار من خلال الفم أو الأنف.

وكان مسؤول في منظمة الصحة العالمية قال اليوم الاثنين إن "المنظمة لم تغير سياستها بشأن انتقال فيروس كورونا من خلال الهواء الجوي" وأشار إلى أنها تراقب "الأدلة الناشئة" على احتمال انتقال العدوى عبر الهواء.