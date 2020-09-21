أطعمة تحسن النوم

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عدد الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف على الهواء على قناة روسيا 1 التلفزيونية قائمة المنتجات المدرجة لتحسين النوم.

إنها الأغذية التي تحتوي على الميلاتونين، وهو هرمون من الغدة الصنوبرية، والتي تقع في قاعدة الدماغ. يتم إنتاج الميلاتونين عن طريق التحويلات البيوكيميائية من الحمض الأميني التربتوفان.

مع نقص الميلاتونين، ينصح الخبير بإضافة الأطعمة التي تحتوي على هذا الحمض الأميني بكميات كبيرة إلى النظام الغذائي. وتشمل البيض والكرز والموز والطماطم والمكسرات والجبن الصلب والعسل والزيتون والبروكلي.

وأكد أنه مع الإنتاج الصحيح للميلاتونين، ينخفض ضغط الدم في الليل بنحو خمسة عشر بالمائة. يمكن أن يؤدي نقص الإمداد بهذا الهرمون إلى الدم إلى ارتفاع ضغط الدم الشرياني.

يمكن للضوء الساطع، مثل الضوء المنبعث من الأجهزة، أن يقلل من مستويات الميلاتونين. يجب التوقف عن استخدام الأجهزة قبل النوم بأربع ساعات لتحسين النوم.

وخلص الطبيب إلى أنه يمكن شراء مستحضرات الميلاتونين من الصيدلية.