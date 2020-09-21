living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طريقة سهلة وسريعة لخسارة الوزن

21
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحدثت أدريانا أوروس، أخصائية التغذية في عيادة أليمينتا في برشلونة، عن طريقة سهلة وسريعة لمساعدتك على إدارة نظامك الغذائي وتعديل وزنك، حسب ABC.
 
تساعد "طريقة الطبق" ، على معرفة عدد الأطعمة من نوع معين التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي. يجب أن يكون نصف الطبق من الخضار النيئة أو المطبوخة. ربع طبقك يحتوي على نسبة عالية من البروتينات المتاحة بيولوجيًا مثل البيض أو اللحوم الخالية من الدهون أو المأكولات البحرية أو الأسماك أو البقوليات. الربع آخر يحتوي الكربوهيدرات المعقدة - المعكرونة أو الأرز أو البطاطس أو خبز الحبوب الكاملة. كما اقترحت خبيرة التغذية إضافة كمية صغيرة من الدهون الصحية - الأفوكادو أو المكسرات أو البذور - إلى الطبق.
 
لتنظيم ترتيب الوجبة، تقترح أوروس أولاً تناول الخضار النيئة أو المطبوخة منخفضة السعرات الحرارية. ثم اقترحت إضافة البروتينات والكربوهيدرات - تعتمد حصتها على نفقات الطاقة اليومية، بالإضافة إلى تناول الوجبة بالدهون الصحية.
 
 ومع ذلك، لاحظت أخصائية التغذية إليسا إسكوريويلا أن الناس لا يتذكرون دائمًا التوصية بتناول الكربوهيدرات المعقدة، على سبيل المثال، تناول خبز الحبوب الكاملة. خطأ آخر هو اختيار الأطعمة الخاطئة مع البروتين، مثل الأطعمة الجاهزة - فهي غنية بالسكر والملح والدهون المشبعة. وأشارت أوروس أيضًا إلى أنه من الشائع أن ينسى الناس التنوع: يتم تناول اللحوم أكثر من الأسماك أو المأكولات البحرية أو البقوليات.
 
وأوضحت أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد بالفعل على إنقاص الوزن. أساس النظام الغذائي هو الخضار التي تساهم في الشعور بالشبع بفضل الألياف والماء، وللبروتينات قيمة بيولوجية عالية. كما أنها صحية وتحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة. يجب أن تذوب الكربوهيدرات ببطء في الماء وتكون معقدة. كل هذا يسمح لها بأن تكون مشبعة أكثر.
 
عند حساب الحصص، يجب الانتباه إلى الكربوهيدرات والدهون: يعتمد مقدارها على احتياجات وأهداف الشخص. بالإضافة إلى ذلك، بسبب مشاكل الجهاز الهضمي أو عدم تحمل بعض الأطعمة، فأنت بحاجة إلى تحديد حجم الخضروات بدقة. أكدت أوروس أن النظام الغذائي يجب أن يكون فرديًا وقائمًا على الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تنسى ممارسة الرياضة ومعدل تناول الماء ومحاولة تجنب الإجهاد.
 
بالنسبة للنباتيين، أوضحت إسكوريويلا، هناك خياران لطريقة تناول الطعام هذه. في الحالة الأولى، يجب أن يتكون نصف الطبق من الخضار وكمية صغيرة من الفاكهة، والثاني مكون من البروتينات النباتية. في الحالو الثانية، يجب أن يكون نصف الطبق أيضًا من الخضار أو الفواكه، ويجب أن يكون الربع من البروتينات، والباقي يجب أن يكون من الكربوهيدرات المعقدة.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout