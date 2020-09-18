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ابقوا يقظين.. كورونا قد يبقى بالمعدة وينتقل دون أعراض

18
SEPTEMBER
2020
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لأول مرة وضمن عملهم المستمر منذ أشهر لمعرفة أي جديد عن المستجد الذي أرهق العالم، اكتشف باحثون عدوى نشطة وطويلة الأمد لوباء كورونا في الجهاز الهضمي للأشخاص المتعافين من المرض، ما يجعل احتمالات تسبب هؤلاء الأشخاص في عدوى ذويهم قائمة.
 
وكانت اختبارات البراز إيجابية بين بعض المتعافين، وذلك على الرغم من أن المسحات الأنفية البلعومية أظهرت نتائج سلبية.
 
في التفاصيل، أوضحت الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من دورية "القناة الهضمية"، وشملت 15 من المتعافين الذين كانوا في مستشفيين في هونغ كونغ، كشف اختبار البراز عن أدلة جينية على وجود عدوى نشطة يمكن أن تسبب العدوى في القناة الهضمية عند سبعة منهم.
 
بدورها، أفادت سيو نج، المديرة المساعدة لمركز أبحاث الميكروبات المعوية في جامعة هونغ كونغ الصينية، والباحثة المشاركة في الدراسة، في تقرير نشره أول من أمس موقع "ميدسكيب" الطبي: "وجدنا عدوى نشطة وطويلة الأمد لفيروس كورونا المستجد في براز المرضى المصابين بـ(كوفيد– 19)، حتى بعد الشفاء، ما يشير إلى أن الفيروس التاجي يمكن أن يظل في أمعاء حاملي الفيروس من دون أن يسبب أي أعراض".
 
"ابقوا يقظين"
وأضافت: "نتائج هذه الدراسة تشير إلى أهمية أن يظل المرضى الذين خرجوا من المستشفى والقائمون على رعايتهم يقظين، وأن يلتزموا بصرامة بالنظافة الشخصية ونظافة المراحيض، لمنع انتقال العدوى لآخرين".
 
 
وفي متابعة لهذه النتائج وغيرها، يخطط الباحثون لإنشاء مركز اختبار خاص باكتشاف الفيروس من خلال عينات البراز، كما كشفت جامعة هونغ كونغ في بيان صدر في 7 سبتمبر /أيلول الجاري، أن المركز يخطط لتقديم ما يصل إلى ألفي اختبار يومياً للمساعدة في تحديد الموزعين الصامتين للفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض.
 
من جهته، أوضح بول تشان، رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة بكلية الطب بجامعة هونغ كونغ الصينية، في البيان، أنه على النقيض من أخذ العينات من البلعوم الأنفي، فإن عينات البراز أكثر ملاءمة وآمنة لجمعها في مجتمع الأطفال، وهذا يجعل اختبار البراز خياراً أفضل لفحص كوفيد 19 عند الرضع والأطفال الصغار، وأولئك الذين يصعب جمع عيناتهم التنفسية.
 
لم يعد معدياً.. وينقل العدوى!
فيما يحمل هذا الاكتشاف الذي رصدته الدراسة، وتمخض عنه إنشاء مركز تحليل عينات البراز، أخباراً بعضها ليس بالجديد والآخر حديث، كما يؤكد ديفيد جونسون، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب في شرق فيرجينيا بأميركا في تصريحات نشرها أول من أمس موقع "ميدسكيب".
 
 
ويقول جونسون، مثلاً، اكتشف باحثون سابقون فيروس كورونا في البراز، ومع ذلك، فإن هذه الدراسة تأخذ خطوة إلى الأمام، وتظهر أن الفيروس الموجود في البراز يمكن أن يظل معدياً على أساس التوقيعات الميتاجينومية، مضيفاً، علاوة على ذلك، يمكن أن يظل الفيروس معدياً في القناة الهضمية لمدة 6 أيام، حتى بعد ظهور نتائج سلبية في اختبار أخذ العينات من البلعوم الأنفي.
 
إلى ذلك، رأى باحثون آخرون أن هذه الدراسة قد تضيف لغزاً جديداً إلى ألغاز هذا الفيروس الجديد والمحير، فقد أوضح أستاذ الفيروسات بجامعة أسيوط المصرية خالد شحاتة، أن أخطر ما رصدته هذه الدراسة هو أن الشخص المتعافي يعتقد أنه لم يعد معدياً ويعود إلى بيته، بحيث يمكن أن يتسبب في نقل العدوى للآخرين.
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