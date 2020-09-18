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مسؤولو الصحة.. الاشتباه بفيروس قاتل نادر للغاية ينقله البعوض في ميشيغان!

18
SEPTEMBER
2020
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قال مسؤولو الصحة في ولاية ميتشغان الأمريكية إن هناك فيروسا قاتلا ونادرا للغاية ينقله البعوض في الولاية.
 
وأعلن المسؤولون يوم الثلاثاء أن أحد سكان مقاطعة باري، يشتبه في إصابته بفيروس التهاب الدماغ الشرقي الخيلي النادر، المعروف أيضا باسم EEE، حسبما ذكرت صحيفة "ديترويت فري برس".
 
 
وإذا جاءت الاختبارات إيجابية، فسيكون المريض أول حالة إصابة خطيرة في ميشيغان هذا العام.
 
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، إن الفيروس ينتشر عن طريق البعوض المصاب، ويمكن أن يسبب التهاب الدماغ.
 
وأوضح المسؤولون أن الأعراض المبكرة تشمل: الحمى والقشعريرة وآلاما في الجسم والمفاصل، وقد تتطور بعد ذلك إلى الصداع والارتباك والرعشة والنوبات والشلل.
 
وأضافت CDC أن ثلث المصابين بهذا المرض يموتون، بينما يعاني الناجون عادة من تلف خفيف إلى شديد في الدماغ. ولا يوجد علاج للعدوى القاتلة.
 
وقالت الوكالة: "المضادات الحيوية ليست فعالة ضد الفيروسات، ولم تُكتشف أدوية فعالة مضادة للفيروسات. تُعالج الأمراض الخطيرة عن طريق العلاج الداعم الذي قد يشمل العلاج في المستشفى، والدعم التنفسي والسوائل الوريدية، والوقاية من العدوى الأخرى."
 
ويحث مسؤولو الصحة السكان في 10 مقاطعات - باري وكلير وإيونيا وإيزابيلا وجاكسون وكينت وميكوستا ومونتكالم ونيوايغو وأوكلاند - على الامتناع عن التجمعات الخارجية التي تحدث في أو بعد الغسق، لمنع المزيد من الأشخاص من الإصابة بالفيروس، وفقا للصحيفة.
روسيا اليوم
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