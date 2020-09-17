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باحثة تكشف عن الأسباب الرئيسية المسببة لانتشار السرطان سريعا في جسم الإنسان

17
SEPTEMBER
2020
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عددت طبيبة متخصصة بالأورام أسبابا من شأنها أن تسرع انتشار أمراض السرطان في جسم الإنسان، ما يسبب مخاطر كبيرة تهدد حياة المريض.
 
وكشفت الطبيبة الروسية إيلينا سميرنوفا، المتخصصة بالأورام، عن الأسباب التي من شأنها أن تسرع انتشار الأورام السرطانية الخطيرة في جسم الإنسان.
 
وأكدت الطبيبة الروسية أن المدخنين المصابين بسرطان القولون معرضون للوفاة بمقدار الضعف مقارنة بغير المدخنين.
 
ونوهت الباحثة إلى أن المدخنين تكون لديهم الأعراض السرطانية أكثر قوة، وينتشر السرطان في أجسامهم بشكل سريع، من العضو المصاب إلى الأعضاء السليمة، بعكس أقرانهم غير المدخنين.
 
كما أشارت الطبيبة إلى أن اتباع نظاما غذائيا منخفض الألياف وغني بالدهون من شانه أن يسرع تفشي الأورام السرطانية في الجسم أيضا.
 
وأكدت الطبيبة أن التناول المتكرر والمستمر للمشروبات الروحية، بالإضافة إلى عدم ممارسة الرياضة والخمول الدائم يساهم بشكل كبير في انتشار الأمراض السرطانية ويضعف مناعة الجسم.
 
وأشارت الأخصائية إلى أن خطر التطور السريع للأورام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ العائلة المرضي، ويزداد احتمال الانتشار الكبير بالنظر إلى عدد حالات المرض المسجلة بين الأقارب.
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