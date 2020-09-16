كيف تُعالجون «كورونا» في المنزل؟

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بالتأكيد تُدركون أنّ الحمّى والسعال وضيق التنفس تُعدّ من الأعراض الأكثر شيوعاً لـ«كوفيد-19». لكن مع ذلك، فإنّ الكثيرين غير مطّلعين على ما يجب فعله في ما يتعلق بكيفية تخفيف هذه الأعراض عند ظهورها.

رغم أنه لا يوجد حالياً أيّ علاج محدّد لفيروس «كورونا»، إلّا أنه في حال ظهور نتائج إيجابية لـ«كوفيد-19» الذي لا يستوجب دخول المستشفى، يمكن تخفيف الأعراض في المنزل حتى يتعافى المريض المُصاب بحالات خفيفة أو متوسطة من الفيروس، والتي تتطلّب فقط العزل الاجتماعي.

وقدّمت هيئة الخدمات الصحّية الوطنية البريطانية بعض الإرشادات للمساهمة في التغلب على هذه المخاوف وعلاج أبرز أعراض «كورونا» في المنزل:

الحمّى

إذا كنتم تعانون ارتفاعاً في درجة حرارة الجسم، ما عليكم سوى أخذ قسطٍ جيّد من الراحة، وشرب الكثير من السوائل لتجنّب الجفاف، علماً أنّ المياه هي الخيار الأفضل، والحرص على احتساء الكمية الكافية حتى يصبح لون البول أصفر فاتحاً وشفافاً، بالإضافة إلى تناول البراسيتامول أو الإيبوبروفين إذا شعرتم بعدم الارتياح.

السعال

في حال السعال، من الأفضل تجنّب الاستلقاء على الظهر أو على أحد الجانبين، والجلوس مستقيماً بدلاً من ذلك. وللمساعدة على تخفيف السعال، يمكن تناول ملعقة صغيرة من العسل، باستثناء الأطفال دون 12 شهراً. وإذا لم يساعدكم ذلك، يمكنكم الاتصال بالصيدلي للحصول على المشورة بشأن علاجات السعال.

ضيق التنفس

إذا كنتم تشعرون بضيق التنفس، فقد يساعد الحفاظ على برودة الغرفة في مكافحة هذه الحالة. وبالتالي، حاولوا خفض التدفئة أو فتح النافذة، ولا تستخدموا مروحة لأنها قد تنشر الفيروس. وتقترح الإرشادات أيضاً التنفس ببطء من الأنف وإخراج الهواء من الفم كما لو كنتم تنفخون شمعة بلطف. ويمكن أيضاً تجربة الجلوس منتصباً على كرسي، وإرخاء الكتفين، ثمّ الانحناء إلى الأمام قليلاً، ودعم النفس من خلال وضع اليدين على الركبتين أو على شيء ثابت مثل الكرسي. والأهمّ من ذلك الحرص على عدم الإصابة بالذعر إذا كنتم تشعرون بضيق التنفس، فهذا يمكن أن يزيد الطين بلة.

وقالت هيئة الخدمات الصحّية الوطنية البريطانية: «إذا كنت أنت أو أي شخص تعيش معه يعاني أعراض فيروس «كورونا»، فيجب عليكم جميعاً البقاء في المنزل».

وتابعت: «حاول الاتصال بخدمات الطوارئ أو بالصيدلية، حيث يمكنهم مساعدتك بينما يتعيّن عليك البقاء في المنزل للعزل الذاتي».