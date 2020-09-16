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توفير اللقاح لكل سكان العالم.. "ليس قبل هذا الموعد"

16
SEPTEMBER
2020
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قال أدار بونوالا، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، الاثنين، إن لقاح كورونا لن يكون على الأرجح جاهزا لكل دول العالم حتى نهاية عام 2024.
 
وصرح الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال الهندي في حوار مع صحيفة "فاينانشال تايمز" أنه يتفهم رغبة العالم في "أنباء متفائلة" بشأن لقاح كورونا، مضيفا "لكن الواقع أن شركات الأدوية ليست قريبة من إنتاج لقاح على النطاق الهائل المطلوب".
 
وتابع: "شركتي ملتزمة بإنتاج مليار جرعة من لقاح كورونا، لكن العالم قد يحتاج 15 مليار جرعة".
 
وتعمل شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم بطاقة كبيرة من الموارد لإيجاد لقاح للفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 920 ألف شخص حول العالم وأصاب ما يقرب من 30 مليونا.
 
وذكر بونوالا "سيستغرق الأمر ما بين 4 و5 سنوات حتى يتم تلقيح العالم بأسره".
 
وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إنها تستبعد توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل، وهو ما ينذر بطول أزمة الوباء.
 
وأضاف: "لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل".
 
وفي أغسطس الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، تطوير بلاده أول لقاح جاهز لأجل الوقاية من كورونا، لكن موسكو قوبلت بتشكيك واسع من قبل علماء وحكومات غربية.
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