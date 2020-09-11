تجنّبوا هذه الأنواع من مُعقّمات اليدين!

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شهدت صناعة المعقّمات ازدهاراً واسعاً، بعدما أكّد الخبراء أنّ غسل اليدين بالمياه والصابون أو المُعقّمات يُعدّ من أفضل وسائل مكافحة فيروس «كورونا». لكن كيف يمكن معرفة أي منها الأفضل للاستخدام؟

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنّ المعقّم يجب أن يحتوي في الغالب على الكحول، وعلى القليل من المكوّنات الأخرى. وقد تشمل المكوّنات الأخرى المعتمدة الماء المقطّر المعقّم، وبيروكسيد الهيدروجين والغليسرين، وفق إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

ويجب تجنّب أي شيء يحتوي على الميثانول أو 1-بروبانول، حيث أنّ كليهما يمكن أن يكون شديد السُمّية. كما حذّرت إدارة الغذاء والدواء من معقّمات الأيدي المعبأة في عبوات الطعام والشراب، لأنّ تناولها عن طريق الخطأ قد يكون خطراً.

كذلك يجب تفادي معقّمات اليد التي تُعوّض الكحول بكلوريد البنزالكونيوم، والتي تكون أقلّ فعالية في قتل بعض البكتيريا والفيروسات. كما لا يتمّ تشجيع صنع المطهّرات الخاصة بك أيضاً، حيث يمكن أن يكون المزيج الخاطئ من المواد الكيميائية غير فعّال أو يسبّب حروقاً في الجلد.

وأشار الباحث في الأمراض المُعدية في جامعة كولومبيا، بارون ماثيما، إلى أنّه «يجب عليك استخدام معقّم اليدين فقط عندما لا يمكنك غسل اليدين بالمياه والصابون، فهذا الأخير أفضل في إزالة المزيد من الجراثيم».