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"منها الضغط والعين"... 6 فوائد سحرية لتناول موزة حمراء واحدة

10
SEPTEMBER
2020
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يعتبر الموز بشكل عام من الفاكهة التي تقدم عناصر غذائية عالية ومتنوعة وجيدة للجسم، لكن الموز الأحمر يتميز ويتفوق عليه ببعض العناصر التي من شأنها أن تقوي جهاز المناعة في جسم الإنسان بالإضافة إلى الكثير من الفوائد.
 
ويحتوي الموز الأحمر (وهو من أصناف الموز الفرعية الموجودة في جنوب شرق أسيا) على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة بالإضافة إلى مذاقه الحلو واللذيذ، حيث أنه غني بالبوتاسيوم وفيتامين "ج" وفيتامين "ب 6" بالإضافة إلى الألياف المفيدة.
 
وتوفر موزة حمراء واحدة نحو 90 سعرة حرارية بالإضافة إلى 21 غراما من الكربوهيدرات و1.3 غرام من البروتين والبوتاسيوم وفيتامين "ب 6" وفيتامين "ج" والمغنيزيوم وغيرها من العناصر المفيدة.
 
وبحسب صحيفة "healthline" المتخصصة بالغذاء والصحة، قدم الموز الأحمر الكثير من الفوائد الصحية والغذائية للجسم وهي:
 
خفض ضغط الدم
يحتوي الموز الأحمر على عنصر البوتاسيوم، والذي يعتبر من المعادن الأساسية التي تساهم في تنظيم ضغط الدم في جسم الإنسان.
 
وبحسب الأبحاث، فإن تناول الأطعمة الغنية بعنصر البوتاسيوم قد يساهم في تخفيض ضغط الدم، وكان له أثر كبير لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفع ضغط الدم المزمن.
وتقدم موزة حمراء واحدة نسبة 8% من احتياج الجسم اليومي من عنصر البوتاسيوم، مما يجعله من الأطعمة المساهمة بخفض ضغط الدم.
 
مضاد للأكسدة
يحتوي الموز الأحمر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وهي "الكاروتينات والأنثوسيانين وفيتامين (سي) والدوبامين"، التي تجعله يتميز عن الفواكه الأخرى من حيث قدرته على الحد من الأمراض المرتبطة بالقلب والسكري والسرطان.
 
وتعمل مضادات الأكسدة على منع الضرر الخلوي الذي تسببه "الجذور الحرة"، والتي من شأنها أن تسبب الإصابة بالإجهاد التأكسدي المرتبط بأمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض.
 
إنعاش جهاز المناعة
توفر موزة حمراء واحدة نسبة تقد من 9% إلى 28% من الكمية اليومية التي يوصي بها خبراء الصحة من فيتاميني "سي" و"ب 6".
 
ومن المعروف عالميا، أن هذين العنصرين يلعبان دورا أساسيا في تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان، وهي من العناصر الداعمة له.
 
يحتوي الموز على مادتي اللوتين والبيتا كاروتين، وتعتبر هذه المواد من أهم المواد الداعمة لصحة وعمل العين لدى الإنسان.
 
تعمل مادة اللوتين على منع "التنكس البقعي" المرتبط بالتقدم في العمر والذي يسبب ضعف النظر الكبير أو العمى أحيانا.
 
ومن جهة أخرى، يحول جسم الإنسان مادة البيتا كارولين إلى فيتامين "آ" والذي يعتبر من الفيتامينات الأساسية والضرورية لصحة العين.
 
داعم للجهاز الهضمي
تعتبر الألياف من أهم العناصر التي تساعد وتسهل عمل الجهاز الهضمي، وتقدم موزة حمراء واحدة نسبة 3 غرامات من الألياف، حيث تساهم هذه الألياف بتنظيم حركة الأمعاء وتقلل الالتهابات فيها.
 
ويحتوي الموز الأحمر على البريبايوتكس، وهي نوع من الألياف التي تغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة، وتقلل البريبايوتكس الموجودة في الموز من الانتفاخ وتزيد من تنوع بكتيريا الأمعاء المفيدة وتقلل من الإمساك.
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