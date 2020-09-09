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اكتشاف أعراض جديدة لإصابة الأطفال بكورونا

9
SEPTEMBER
2020
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يرى علماء بريطانيون أن فقدان الشهية عند الأطفال قد يكون أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا.
 
واكتشف الخبراء، أن أكثر من ثلث الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين تأكدت إصابتهم بكوفيد-19 يمتنعون عن تناول وجبات الطعام، كما أنهم لا يظهرون الأعراض الكلاسيكية لهذا المرض الخطير، بحسب ما نقلته "ديلي ميل".
 
ويراقب فريق من العلماء من كينغز كوليدج لندن، أعراض مئات الأطفال المصابين باستخدام تطبيق على المحمول يسمى "تعقب أعراض كوفيد-19".
 
ولفت الخبراء الانتباه إلى حقيقة أن أكثر من نصف (52%) المرضى الشباب الذين أجري لهم اختبار فيروس كورونا المستجد لم تظهر عليهم الأعراض التقليدية للعدوى، مثل السعال المستمر أو ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان حاسة الشم.
 
وحسب بينات التطبيق، لم يُظهر ثلث الأطفال الذين أصيبوا بالمرض أي علامات للعدوى على الإطلاق، ما يؤكد النتائج السابقة بأن العديد من الأطفال لا يعانون من أعراض. من جانب آخر، فإن الأعراض الخمسة الرئيسية لدى المرضى دون سن 18 عامًا، هي التعب (55%) والصداع (53%) والحمى (49%) والتهاب الحلق (38%) وفقدان الشهية (35%). بالإضافة إلى ذلك، وجد التطبيق أن واحدًا من كل ستة أطفال تم تشخيصهم بعدوى فيروس كورونا يعاني من طفح جلدي شديد الحكة. أما أهم الأعراض التي ظهرت لدى البالغين فهي: التعب (87%) والصداع (72%) وفقدان الشم (60%) والسعال المستمر (54%) والتهاب الحلق (49%).
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