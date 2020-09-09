نكسة للقاح الأبرز.. مرض عرضي لمشارك بالمرحلة الأخيرة

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في انتكاسة لأحد أكثر اللقاحات تقدما حول العالم، أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية، الأربعاء، تعليق المرحلة الثالثة والأخيرة من تجربة لقاحها المنتظر المضاد لكورونا، إثر الاشتباه برد فعل مرضي لدى أحد المشاركين في التجارب.

وقال ناطق باسم الشركة، إن "عملية المراجعة الاعتيادية أدت إلى تعليق اللقاح للسماح بمراجعة بيانات السلامة".

كما أضاف، بحسب ما نقل موقع Stat News المعني بالأخبار الصحية، أن "هذا إجراء روتيني يجب أن يحدث كلما كان هناك مرض غير مبرر محتمل في إحدى التجارب، أثناء التحقيق فيه، مما يضمن الحفاظ على نزاهة التجارب".

طبيعة التفاعل الضار

ولم تُعرف على الفور طبيعة التفاعل الضار ومتى حدث، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتعافى المشارك، وفقًا لما أوضح أحد الأشخاص المطلعين على الدراسة. وأضاف أنه "تم إبلاغ الباحثين بأن تعليق التجربة قد تم بدافع الحذر الشديد".

فيما قال شخص آخر مطلع على الأمر، إن النتائج لها تأثير على تجارب لقاح AstraZeneca الأخرى الجارية، وكذلك على التجارب السريرية التي تجريها شركات تصنيع لقاحات أخرى.

وقد يؤدي هذا الإعلان لانتكاسة للتجربة رفيعة المستوى، للقاح فيروس كورونا، وليس من الواضح حجم العائق الذي يفرضه هذا التطور.

أمراض عن طريق الصدفة

بدورها أوضحت الشركة أنه من المحتمل أن توعك أحد المشاركين في التجربة لم يكن بسبب اللقاح، مضيفة "في التجارب الكبيرة، ستحدث الأمراض عن طريق المصادفة، ولكن يجب مراجعتها بشكل مستقل للتحقق من ذلك بعناية".

كما أكدت أنها تعمل على تسريع مراجعة الحدث الفردي "لتقليل أي تأثير محتمل على الجدول الزمني للتجربة".

يذكر أن أكثر من 50 ألف شخص يشاركون في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح البريطاني، حيث يتم منح الجرعات لعشرات الآلاف من الأشخاص لمعرفة إذا ما كان يحميهم من الإصابة بمرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا.

وأكدت الشركة المنتجة، أنها تستطيع تصنيع ملياري جرعة من اللقاح بحلول صيف عام 2021، حيث طلبت الولايات المتحدة شراء 300 مليون جرعة، بينما اشترت المملكة المتحدة مسبقا 100 مليون جرعة.

ويواجه اللقاح البريطاني معضلة الاعتماد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، خلال الفترة الانتقالية للبريكست، حيث تنتهي هذه الفترة عام 2021.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت في وقت سابق عن إبرام اتفاقية أولية مع شركة "أسترازينيكا" للأدوية لشراء 400 مليون جرعة من لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا كوفيد-19.

اللقاح الأبرز

يذكر أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن لقاح أسترازينيكا يعد الأبرز في العالم والأكثر تقدما من حيث التطوير ليحصل على ترخيص ويصبح لقاحا رسميا للوقاية من المرض.

وفي يونيو الماضي، أعلنت شركة أسترازينيكا أنها توصلت إلى نتائج تجارب لقاحها المرتقب لعلاج فيروس كورونا والتي أجريت على خنازير أثبتت أن تناول جرعتين من اللقاح أثبت استجابة أكبر بدلا من جرعة واحدة.

وتوصل البحث الذي نشره معهد بيربرايت البريطاني إلى أن إعطاء جرعة أولية متبوعة بجرعة معززة من اللقاح حفز استجابة مناعية أقوى من جرعة واحدة.

هذا يشير إلى أن تناول الجرعتين قد يكون أكثر فعالية في الحصول على الحماية ضد كوفيد 19.