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مركز "غاماليا": لقاح "سبوتنيك" سيكون من فئتين إحداهما للأطفال

8
SEPTEMBER
2020
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أعلن البروفيسور ألكسندر بوتينكو، رئيس قسم البحوث الكيميائية في مركز "غاماليا"، أن اللقاح المضاد للفيروس التاجي "سبوتنيك-V" سيكون من فئتين، إحداهما مخصصة للأطفال.
 
وقال البروفيسور  في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، سيتم إنتاج فئتين من اللقاح على أساس لقاح "سبوتنيك-V"، وسيحصل ذلك على الأرجح بعد انتهاء مرحلة الاختبار الجماعي على المتطوعين. أما الآن فيجب اختبار الصيغة الأساسية للقاح على أكبر عدد ممكن من المتطوعين.
 
وقال، "يجب أن يختبر اللقاح على مجموعات كبيرة من الناس من مختلف الأعمار والجنس. لأن هذا الاختبار هو دراسة شاملة، وبعدها سيوضع مخطط للتطعيم يشمل الجزء الأكبر من السكان. ويجب تحديد جميع خيارات الاستخدام الممكنة".
 
وأضاف، يخضع للتطعيم الاختباري فقط الأشخاص الذين أعمارهم فوق 18 سنة. ولكن المنتج النهائي يجب أن يكون مناسبا للأطفال أيضا. لذلك من المنتظر بعد هذا الاختبار ظهور فئة جديدة من اللقاح للأطفال. بحسب بوتينكو.
 
وأشار بوتينكو، إلى أن اللقاح يتكون من فئتين: للبالغين والأطفال. وسيكون مفعول اللقاح المخصص للأطفال أخف وبالتالي تكون آثاره الجانبية أقل. كما أن كتلة جسم الأطفال أقل من كتلة جسم البالغين، لذلك يحتاجون إلى جرعة أصغر من اللقاح.
 
ويذكر أن روسيا كانت أول دولة في العالم تسجل لقاحا ضد "كوفيد-19" عمل على تطويره مركز "غاماليا"، بتمويل من الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وأطلق على اللقاح اسم "سبوتنيك-V"
روسيا اليوم
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