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منظمة الصحة تدعو الدول للاستعداد "للوباء التالي" لكورونا

8
SEPTEMBER
2020
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين إن على العالم أن يعزز استعداده للوباء التالي مع دعوته الدول إلى الاستثمار في الصحة العامة.
 
ويشير إحصاء أعدته وكالة "رويترز" إلى أن أكثر من 27.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما توفي 888326 شخص جراء ذلك منذ ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.
 
وقال تيدروس في إفادة صحفية بجنيف: "هذا لن يكون آخر وباء. يعلّمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة. لكن عندما يأتي الوباء التالي، يجب أن يكون العالم مستعداً.. أكثر استعداداً مما كان عليه هذه المرة".
 
في سياق آخر، قال مستشار في منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن المنظمة تجري محادثات مع الهند بشأن انضمامها لبرنامج توفير اللقاحات العالمية المعروف باسم "كوفاكس".
 
وقال بروس إلوارد في إفادة صحفية في جنيف: "الهند مؤهلة بالتأكيد، مثل بقية دول العالم، للمشاركة في كوفاكس. والمناقشات جارية بهذا الخصوص". وأضاف "سنرحب بمشاركة الهند.. لدى الهند خبرة كبيرة" في هذا المجال.
 
وتقود المنظمة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" برنامج "كوفاكس" الذي يهدف إلى المساعدة في شراء وتوزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل عادل على مستوى العالم.
 
لكن بعض الدول، التي أمنت الحصول على إمداداتها عن طريق اتفاقات ثنائية، ومنها الولايات المتحدة، قالت إنها لن تنضم لـ"كوفاكس".
 
من جهة أخرى، قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية اليوم إن المنظمة تتعاون مع الصين بشأن متطلبات الحصول على موافقة دولية على أي لقاح صيني لمرض كوفيد-19.
 
وقالت ماريانجيلا سيماو مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية في جنيف إن "مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين والمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية يعملان مع السلطات التنظيمية في الصين. نحن على اتصال مباشر، وتبادلنا المعلومات ومتطلبات الموافقة الدولية للقاحات".
 
وكان الرئيس التنفيذي لشركة سينوفاك الصينية للتكنولوجيا الحيوية قد قال أمس الأحد إن نحو 90% من موظفي الشركة وأسرهم قد أخذوا لقاحا تجريبيا طورته في إطار برنامج الاستخدام الطارئ للبلاد.
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